乳房攝影巡迴車儀器全面更新！　台東首創滿40歲可免費受檢

▲▼台東縣政府爭取花東基金，將乳房攝影巡迴車之乳房X光攝影儀器汰換更新，與台大、成大等醫學中心同等級。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣的婦女有福了，全國首創滿40歲即可接受免費乳房X光攝影，於2020年1月1日開始實施了，費用由縣府全額補助，這將是縣長饒慶鈴上任後，又一個關心台東醫療及婦女健康的施政。



台東縣衛生局表示，縣長饒慶鈴以自身曾是乳癌患者，但慶幸能夠早期發現早期治療，並完全治癒的經驗，而40-44歲女性正值人生最精華的階段，更是家庭的重要支柱，女性朋友要先照顧好自己，然後才能好好地照顧家庭，因此，特別將女性免費乳房攝影由45歲提前至40歲，凡設籍於台東縣之婦女，每人每2年1次，費用全額由縣府負擔。





台東縣共有馬偕醫院台東分院、台東基督教醫院、衛生福利部台東醫院等3家醫院設有乳房X光攝影儀器，2019年初積極爭取花東基金，將乳房攝影巡迴車之乳房X光攝影儀器汰換更新，與台大、成大等醫學中心同等級，民眾反映檢查時的疼痛感已減輕許多，滿40歲之婦女可以選擇合適的醫院檢查，住在各鄉鎮或是時間上有限制的朋友，也可多利用行動乳房攝影車，透過「i台東乳房照護APP」或向當地衛生所查詢行動乳房X光攝影車的排程，選擇合適的場次地點，就近接受檢查。

▲台東縣長饒慶鈴呼籲滿40歲的女性朋友，每兩年一定要去做乳房X光攝影檢查。



饒慶鈴表示，身為台東縣的大家長，願意做通往這條道路的領航者，她要和大家一起「愛護自己、守護家庭」。饒慶鈴再次呼籲滿40歲的女性朋友，每兩年一定要去做乳房X光攝影檢查喔！

►我沒有遲到，是時間遲到了！