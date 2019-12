妻患腎衰竭「剩14%功能」　他就是最佳捐贈者…秒點頭展現51年夫妻情

▲麥克、珮姬結婚超過51年。(示意圖/取自Pixabay)

美國德克薩斯州(Texas)一名男子發現妻子罹患多囊腎疾病,長時間下來腎衰竭必須換腎,意外的是,他發現自己就是妻子最佳的配對者,因此毫不猶豫將自己的腎臟捐贈出去,體現了結婚51年的夫妻情。

綜合外媒報導,麥克尼博(Mike Nipper)說,妻子珮姬(Peggy)有家族遺傳性的腎臟疾病,已經邁入腎衰竭的第三階段,只剩14%的腎臟功能,想要活下去,只能選擇移植或透析(俗稱洗腎)。

一般而言,要找到適合的捐贈者需要7年以上,更不用說他們夫妻倆高齡70歲以上,要找到願意手術的醫院更是難上加難。不過,麥克尼博意外發現,自己就是珮姬最佳的配對者。

