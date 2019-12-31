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妻患腎衰竭「剩14%功能」　他就是最佳捐贈者…秒點頭展現51年夫妻情

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▲▼病患,老人,家人。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

▲麥克、珮姬結婚超過51年。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國德克薩斯州（Texas）一名男子發現妻子罹患多囊腎疾病，長時間下來腎衰竭必須換腎，意外的是，他發現自己就是妻子最佳的配對者，因此毫不猶豫將自己的腎臟捐贈出去，體現了結婚51年的夫妻情。

綜合外媒報導，麥克尼博（Mike Nipper）說，妻子珮姬（Peggy）有家族遺傳性的腎臟疾病，已經邁入腎衰竭的第三階段，只剩14%的腎臟功能，想要活下去，只能選擇移植或透析（俗稱洗腎）。

一般而言，要找到適合的捐贈者需要7年以上，更不用說他們夫妻倆高齡70歲以上，要找到願意手術的醫院更是難上加難。不過，麥克尼博意外發現，自己就是珮姬最佳的配對者。

「如果妳懷了丈夫的孩子，妳的血液就會混合，為了生育孩子，會產生對抗這種血液的抗原體，所以我們甚至不知道有這種可能。」珮姬說，當麥克檢查配對成功時，就像是一個奇蹟一樣，麥克真的是她的完美伴侶。

麥克也立即決定要捐贈腎臟給珮姬，「我不必再三考慮要不要放棄一個腎，珮姬是我的靈魂伴侶」。最後，他們在11月完成手術，珮姬如今也逐漸康復，目前為止對於「新腎臟」適應良好。

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