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她日吃5餐增肥8公斤　為「救人一命」曝：有風險也值得

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▲朱女捐贈幹細胞。（圖／翻攝自看看新聞）

▲朱女捐贈造血幹細胞。（圖／翻攝自看看新聞）

實習記者曾筠淇／綜合報導

浙江湖州一名女子朱燕娜的造血幹細胞正巧與一名遠在他鄉的陌生少年吻合，只可惜她的體重並未達到捐贈標準。朱女為了拯救對方，原先一天只會吃2餐、體重也不到100斤（約50公斤）的她，決定改變飲食習慣，讓自己在2個月內，就增肥了16斤（約8公斤）以幫助對方。

▲朱女捐贈幹細胞。（圖／翻攝自看看新聞）

▲為了達標，朱女改變飲食習慣。（圖／翻攝自看看新聞）

據陸媒《看看新聞》報導，湖州的朱女與一名陌生少年的幹細胞正好符合，只是當時她的體重並不到捐贈造血幹細胞的標準，加上家人「比較反對，總覺得對身體不好，去捐幹細胞，免疫力會下降一點」。

不過朱女認為，捐贈幹細胞就算有一點小小風險，但為了幫助對方，仍是很值得的一件事。朱女為了「救人一命」，原本體重連100斤（約50公斤）都不到的她，決定改變自己的飲食習慣，從一天吃2餐改為一天吃5餐，努力達成捐贈幹細胞的最低標準。

▲朱女捐贈幹細胞。（圖／翻攝自看看新聞）

▲受贈少年的感謝信。（圖／翻攝自看看新聞）

朱女最終總算成功達標，並捐出了205毫升的造血幹細胞混懸液給陌生少年。受捐少年則寫了封信感謝朱女，「這個世界上除了父母給了我第一次生命，是您給了我第二次生命」，他也畫了一幅圖送給對方，表示自己的感激之情。

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