聖誕溫馨送暖　台電台南區處捐贈禮金關懷星星兒

▲台電台南區處副處長林堯濱偕同仁拜訪星星兒社會福利基金會，不僅對星星王子打擊樂團表達支持與鼓勵，並致贈禮金3萬6千元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一年一度年節將近，台電台南區處關懷社會福利團體，副處長林堯濱偕同¬¬¬¬¬¬¬區處同仁拜訪位於高雄市前金區的星星兒社會福利基金會，不僅對星星王子打擊樂團表達支持與鼓勵，並致贈禮金3萬6千元。

台電期許在年節來臨之際，關懷提供社福團體更多資源，支持他們激發潛力、實現夢想，讓星星兒透過音樂與世界溝通。

自閉症是一種因腦部功能異常的發展障礙，常伴隨智障、癲癇、過度活躍、退縮及情緒不穩等問題，導致日常生活出現人際關係、語言表達及行為能力的障礙，但少部分在音樂、藝術或數學能力會有超乎常人的表現。星星兒社福基金會長期照顧自閉症者，為了克服自閉兒的認知及情緒障礙，特別配合特教老師指導打擊樂器，以音樂為他們建立與世界溝通的橋樑，1991年成立的星星王子打擊樂團，藉由20餘年不間斷的努力，今日演出成績斐然，演奏默契良好，技巧絕佳，並有海外表演及舉辦售票音樂會的經驗。

星星兒基金會團長吳玲媛表示，星星王子打擊樂團目前有8位團員，年齡落於20歲至40歲區間，各自擁有擅長的樂器及專長，透過長期的耕耘與努力，才得以有今日演出的優異表現。台南區處副處長林堯濱對團員演出印象深刻，並於團員演出結束後開心合影留念。



台電台南區處副處長林堯濱強調，對於社會上的弱勢團體應付出更多關懷，希望藉由台電的善舉，能讓社會上更多民眾了解及關心星星兒，帶動社會關懷星星兒的風氣，引起大眾對社會公益的重視。台電台南區處除了捐贈禮金，更邀請星星兒打擊樂團於12月28日參與「府城節電偶最行」現場演出，歡迎台南市民一同到場共襄盛舉，感受星星兒現場表演的震撼與感動。