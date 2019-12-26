　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

聖誕溫馨送暖　台電台南區處捐贈禮金關懷星星兒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台電台南區處副處長林堯濱偕同仁拜訪星星兒社會福利基金會，不僅對星星王子打擊樂團表達支持與鼓勵，並致贈禮金3萬6千元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台電台南區處副處長林堯濱偕同仁拜訪星星兒社會福利基金會，不僅對星星王子打擊樂團表達支持與鼓勵，並致贈禮金3萬6千元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一年一度年節將近，台電台南區處關懷社會福利團體，副處長林堯濱偕同¬¬¬¬¬¬¬區處同仁拜訪位於高雄市前金區的星星兒社會福利基金會，不僅對星星王子打擊樂團表達支持與鼓勵，並致贈禮金3萬6千元。

台電期許在年節來臨之際，關懷提供社福團體更多資源，支持他們激發潛力、實現夢想，讓星星兒透過音樂與世界溝通。

自閉症是一種因腦部功能異常的發展障礙，常伴隨智障、癲癇、過度活躍、退縮及情緒不穩等問題，導致日常生活出現人際關係、語言表達及行為能力的障礙，但少部分在音樂、藝術或數學能力會有超乎常人的表現。星星兒社福基金會長期照顧自閉症者，為了克服自閉兒的認知及情緒障礙，特別配合特教老師指導打擊樂器，以音樂為他們建立與世界溝通的橋樑，1991年成立的星星王子打擊樂團，藉由20餘年不間斷的努力，今日演出成績斐然，演奏默契良好，技巧絕佳，並有海外表演及舉辦售票音樂會的經驗。

星星兒基金會團長吳玲媛表示，星星王子打擊樂團目前有8位團員，年齡落於20歲至40歲區間，各自擁有擅長的樂器及專長，透過長期的耕耘與努力，才得以有今日演出的優異表現。台南區處副處長林堯濱對團員演出印象深刻，並於團員演出結束後開心合影留念。

▲台電台南區處副處長林堯濱偕同仁拜訪星星兒社會福利基金會，不僅對星星王子打擊樂團表達支持與鼓勵，並致贈禮金3萬6千元。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台電台南區處副處長林堯濱強調，對於社會上的弱勢團體應付出更多關懷，希望藉由台電的善舉，能讓社會上更多民眾了解及關心星星兒，帶動社會關懷星星兒的風氣，引起大眾對社會公益的重視。台電台南區處除了捐贈禮金，更邀請星星兒打擊樂團於12月28日參與「府城節電偶最行」現場演出，歡迎台南市民一同到場共襄盛舉，感受星星兒現場表演的震撼與感動。

ET快訊
搶劫連帶殺光一家四口　日本今「執行死刑」處決中國學生
快領年終慘遭公司「無故解雇」　他買彩券中4千萬樂歪：悲劇秒變
調查局電眼正妹「美過鄉民女神」！人生勝利組經歷起底..8年前
3萬「罷韓」連署書送中選會！民團列5大罷免理由：挽救高雄市政
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

聖誕溫馨送暖　台電台南區處捐贈禮金關懷星星兒

率全國之先成立自主檢測實驗室　消防搶救裝備更可靠救災更安全

雲林工人挖水溝「挖到寶」！撈出20尾黃鱔魚…1斤可賣1000元

無黨籍苗栗縣立委候選人溫俊勇　以茶會成立競選總部取代造勢

快訊／自焚？彰化驚傳耶誕夜民宅火警　男子遭燒成焦屍露出2條腿

【桃園發光】不只公有館舍　到處都可以是「生活博物館」

台南崑山中學傳財務危機發不出薪　校方：董事會全力面對解決

耶誕美夢成真！聽友募集愛心樂器、烹具贈弱勢童共度溫馨佳節

彰化第一選區陳秀寶擁有高人氣　柯呈枋清白參選求連任

藍軍要求校園毒品「1克」不能留　怒批民進黨是放縱毒品的「芒果乾」

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

巨型貴賓狗給你「真正熊抱」　店員搶抱笑：腰可能會閃到

玄彬聽到「賢內助」嘴角忍不住上揚　孫藝真想送禮..口袋掏出「手指愛心」

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

11年的兄弟情！最好的朋友結婚了　王嘉爾為他準備舞台..彌補婚禮遺憾

「爆餡芋泥蛋餅、超巨芋圓剉冰」　台中5大必吃芋頭美食懶人包！

聖誕溫馨送暖　台電台南區處捐贈禮金關懷星星兒

率全國之先成立自主檢測實驗室　消防搶救裝備更可靠救災更安全

雲林工人挖水溝「挖到寶」！撈出20尾黃鱔魚…1斤可賣1000元

無黨籍苗栗縣立委候選人溫俊勇　以茶會成立競選總部取代造勢

快訊／自焚？彰化驚傳耶誕夜民宅火警　男子遭燒成焦屍露出2條腿

【桃園發光】不只公有館舍　到處都可以是「生活博物館」

台南崑山中學傳財務危機發不出薪　校方：董事會全力面對解決

耶誕美夢成真！聽友募集愛心樂器、烹具贈弱勢童共度溫馨佳節

彰化第一選區陳秀寶擁有高人氣　柯呈枋清白參選求連任

藍軍要求校園毒品「1克」不能留　怒批民進黨是放縱毒品的「芒果乾」

9歲怒罵媽媽去死！　母絕望隔天自殺「死時緊握一家合照」…他痛哭自責10年：心破了洞

洛磯「山王」交易傳聞不斷　亞瑞納多終於打破沉默

雲端最前線／二度交鋒誰得分？蔡談政績 韓、宋攻反滲透法

丟信號彈畫面曝！北市15煞倒車撞竹聯堂口　拿路旁香爐狂砸

高中英聽成績公布　F級人數近3年最低

前30天半價只要205元！北花客運1/6上路　「回遊號」純白內裝曝光

夏綠蒂公主抱玩具萌翻　穿綠色大衣與凱特配成母女裝　

綠議員護航卡神？柯文哲被逼問尷尬沉默⋯崩潰喊：我又不能說忘記了

黃怡碧、黃嵩立／身心障礙者在監：服刑更辛苦、教化更難得

民進黨力拼《反滲透法》過關　日媒：蔡英文若連任歸因於北京

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

地方熱門新聞

雲林工人挖水溝「挖到寶」！撈出20尾黃鱔魚

即／彰化民宅火警　男子燒成焦屍

台南崑山中學傳財務危機發不出薪

快訊／台東大武工地怪手翻覆　司機遭壓死

苗立委參選人溫俊勇　茶會成立總部

【桃園發光】不只公有館舍　到處是生活博物館

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

聖誕夜員警唱聖歌快閃　空姐也來搶拍

陳秀寶高人氣　柯呈枋清白參選

道路突增黃綠標線　汽車臨停小心吃罰單

5種車輛禁行　新南迴交通管制報你知

美夢成真！聽友募集禮物贈弱勢童度佳節　

3秒毀燈海！太麻里星光大道一天崩壞

更多熱門

相關新聞

中火2許可證遭撤　經部：支持台電提行政救濟

中火2許可證遭撤　經部：支持台電提行政救濟

台中市政府今（25）日宣佈撤銷2張中火第2及第3號機組燃煤許可證，經濟部表示，中火用煤量已減少500萬噸，是史上最大減煤幅度，遺憾中市府任意解讀法令、臨時修改規定，調整減煤時間表對台電開罰，將支持台電依法提出行政救濟，以維護全體國人的用電權益。

用肺發電？中火遭撤照　選前冷處理「空汙」戰場？

用肺發電？中火遭撤照　選前冷處理「空汙」戰場？

群創耶誕送暖偏鄉兒童圓夢　三年發出超過4000份禮物

群創耶誕送暖偏鄉兒童圓夢　三年發出超過4000份禮物

廢中火許可證　王惠美：支持

廢中火許可證　王惠美：支持

台中電廠2許可證遭撤　台電：將提出損害賠償訴訟

台中電廠2許可證遭撤　台電：將提出損害賠償訴訟

關鍵字：

聖誕台電台南區處捐贈星星兒

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

賀！王陽明、蔡詩芸生下聖誕寶寶

台男霸氣PO烏克蘭辣模女友照　網：你贏了

台虎斑送養加拿大　散步都被讚帥

好市多手臂粗草蝦　網曝神秘口感

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

科技富豪美九康康包爆紅　價格曝光

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

台南女驚見「趴躺浮屍」！網：要穿吉利服啦

子瑜X雪炫《SBS歌謠大戰》性感扭臀

即／拆幽靈船失蹤　潛水員找到了

女大生看中醫想長高！醫師：跟我嘿咻就行

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

更多

最夯影音

更多
「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家
蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面