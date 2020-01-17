　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德國砍煤花445億歐元　2038年前完全轉換再生能源

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ （圖／取自免費圖庫pixabay）

▲德國大手筆砍煤，計畫2038年前完成計畫。 （圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者簡立宇／綜合報導

德國在16日宣布將編列預算445億歐元以淘汰煤炭，並在2038年以前完成，顯示停止燃燒化石燃料代價高昂。然而避免暖化危機已經成為普遍意識，環保團體甚至批評德國政府的進度太慢。

雖然美國總統川普支持使用煤炭，但德國不像美國擁有頁岩氣，無法在短期內降低煤炭使用。而核能問題也在國內引發爭議，在2011年的福島事件以後，反對派倡議政府要關閉核電廠，在2022年以前可望過度成功。

總理梅克爾（Chancellor Angela Merkel）經過幾個月與各邦首長的協商，政府在週四表示，這些經費將用於補償工人、公司，以及四個產煤邦，其中有三個在東德、一個在西德。「德國是世界上最強盛且成功的工業國家之一，正要踏出離開化石燃料的重要一大步。」財政部長蕭茲（Olaf Scholz）表示。

歐盟28個國家佔世界溫室氣體排放量第三名，而德國是歐盟中最大的經濟體，德國淘汰煤炭的進程表，將影響整個歐盟。環保組織批評政府的計畫太慢，而且發展其他可再生能源的速度太慢。「最主要的減少計畫被推遲到2020年底」，環境保護團體Germanwatch政策執行長巴爾斯（Christoph Bals）表示。

▼德國總理梅克爾表示445億歐元鉅款會用在工人、公司與產煤邦上。（圖／路透）

▲德國總理梅克爾。（圖／路透）

隨著再生性能源越來越便宜，減少煤炭已經成為趨勢。然而煤炭在世界上許多地方仍占有一席之地，超過百萬人依賴此工作，且這些工業背後常有強大的政治背景撐腰。在東歐國家地區，尤其是波蘭與捷克仍重度依賴煤炭，在本周才剛獲得歐盟100億歐元的經費補助，       。

而亞洲也不惶多讓，根據國際能源組織（International Energy Agency），中國消耗世界一半的碳，而國內的碳需求在未來至少兩年內還會增加。在全球化的過程中，一帶一路協議甚至還要多蓋66座火力發電廠。

ET快訊
媽心急約相親！新竹哥「一晚爽吃3妹子」曬照閃瞎..老司機嗨炸
陳揮文道歉！挺韓脫口「民進黨夾去配」選後坦言：不太在乎高雄人
女星「劇組全表兄弟」！被送上大亨床..藝人男友超綠偷哭　3線
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗空襲「美軍11人腦震盪」！　美改口證實：已赴德國科威特治療追蹤

德國開發出武漢冠狀病毒測試劑　可望縮短判斷病毒時間

2019年歷史第二熱！　海洋25年來吸收熱量=36億枚「廣島核彈」

不是海象是頭目！　IS最高領袖重達130kg　逮捕後…塞卡車後座運走

才簽完貿易協議　蓬佩奧：中國仍是美國最大競爭對手！

美國新屋開工數創13年新高！　「共161萬戶」未來看好

武漢肺病已有45例！美國洛杉磯、舊金山、紐約3機場實施檢驗

梅根現身加拿大機場！自行開車接閨蜜　擺脫王室後露輕鬆笑容

美中協議太草率「歐盟展開文本分析」　專員警告：魔鬼藏在細節裡

正妹逗狗拍照被咬變「恐怖寫真」　臉蛋+牙齦縫了40針

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

韓國美容師神手改造！舒服到度估　炸毛博美秒趴下成「黑色小海獺」

吳怡農「90度鞠躬謝票」贏了氣度　國小嫩照流出...網：男大十八變！

囂張轎車「並排」堵公車叭不走 正義騎士爆氣怒吼：快滾啦！

1隻能殺26人！他旗津釣藍環章魚 大膽觸吸盤戳頭...友驚呼：超勇敢

不是海象是頭目！　IS最高領袖重達130kg　逮捕後…塞卡車後座運走

才簽完貿易協議　蓬佩奧：中國仍是美國最大競爭對手！

美國新屋開工數創13年新高！　「共161萬戶」未來看好

武漢肺病已有45例！美國洛杉磯、舊金山、紐約3機場實施檢驗

梅根現身加拿大機場！自行開車接閨蜜　擺脫王室後露輕鬆笑容

美中協議太草率「歐盟展開文本分析」　專員警告：魔鬼藏在細節裡

正妹逗狗拍照被咬變「恐怖寫真」　臉蛋+牙齦縫了40針

防人臉辨識濫用　歐盟擬禁公共場域使用相關技術5年

提供地洞躲山火　袋熊意外成澳洲小動物「救命英雄」

英國預測2020年4成國家有動亂　印度可能會有極端動盪

「超肥冬瓜糖」爬廚房！他崩潰殺不完　網曝幼蟲真面目：沒頭還蠕動

蘇貞昌談罷韓：選舉罷免是人民權利！政府會妥善因應

不是海象是頭目！　IS最高領袖重達130kg　逮捕後…塞卡車後座運走

員工爆料加班出差沒領加班費　和碩：均依勞基法辦理

誠品進駐雲林80年警眷宿舍　坐榻榻米聽黑膠　感受舊日時光

才簽完貿易協議　蓬佩奧：中國仍是美國最大競爭對手！

太魯閣誤撞電線致車窗碎裂！1570人受影響⋯台鐵發「礦泉水」致歉

金山青年活動中心2024年底熄燈！地上物去留再決議

向對岸釋善意靠「內閣改組」？蘇貞昌：不用其他國家指指點點

快訊／竹苗發低溫特報！今晨超冷⋯新北、桃園低溫跌破10°C

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

17歲少年捲紛爭　「指頭全斷」殘肢沿街拋！

正妹逗狗拍照被咬　臉蛋縫了40針

梅根機場接閨蜜　擺脫王室露輕鬆笑容

台裔楊安澤妻子　懷孕時遭醫性侵

提供地洞躲火山　袋熊成救命英雄

歐盟對美中協議展開分析：魔鬼藏細節

黑道老大嫁姊遇仇家　新娘慘遭射殺

武漢肺病已45例！美國3機場實施檢驗

她在機場「領行李轉盤旁」高麗菜式脫衣　裸逛大街

梅根爸準備好出庭指證女兒

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

今年全球75個國政權恐發生動亂

安全帽被勾住　4歲童爬樹滑倒遭勒斃

少年登山遇暴雪困30小時成功獲救

更多熱門

相關新聞

防止被濫用！歐盟考慮禁止公共場所用臉部辨識技術3~5年

防止被濫用！歐盟考慮禁止公共場所用臉部辨識技術3~5年

臉部辨識應用一直以來都存在個資暴露的風險，根據《路透社》報導，歐盟正在考慮禁止公共場所使用臉部辨識科技，且時間長達3年到5年，以便有更多時間來研究如何防範該技術遭到濫用。

蜜月首選歐洲德瑞浪漫之旅！

蜜月首選歐洲德瑞浪漫之旅！

太平洋出現斑點　100萬隻海鳥餓死

太平洋出現斑點　100萬隻海鳥餓死

蘋果、微軟、三星共同發聲　要求歐盟採取行動對付「專利蟑螂」！

蘋果、微軟、三星共同發聲　要求歐盟採取行動對付「專利蟑螂」！

海洋25年來吸收熱量=36億枚廣島核彈

海洋25年來吸收熱量=36億枚廣島核彈

關鍵字：

歐盟德國碳排放全球暖化梅克爾再生能源

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻主持尾牙到一半「狠被斷麥關燈」！

16歲高中妹「下面爆3朵肉球花」！兇手竟是親哥哥

宋楚瑜得票太低　千萬保證金沒收

17歲少年捲紛爭　「指頭全斷」殘肢沿街拋！

阿伯吳怡農謝票落淚　本人回應了

秀智突PO懷孕照！網一看全傻了：OMG

即／罷韓第一階段達門檻！韓國瑜回應了

《女兵》十七連哀戚送別李宣榕父親

台南BMW「14個黑絲正妹」拜年！絕美照片曝光

浪貓躺路中！女勇敢撿起來被讚爆

21歲男刺殺國中班導！他浴血走回家門口倒地亡

泫雅「綁辮子頭」逛夜市被罵翻！

即／劉家昌宣布籌組「中國臺灣反共黨」

蔡英文人事布局曝　林飛帆將被重用

清純女星「劇組全是表兄弟」！

更多

最夯影音

更多
「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦
羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面