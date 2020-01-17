台灣、美國、瓜地馬拉及宏都拉斯辦「四方會談」　吳釗燮：促進區域合作





▲台灣與美國、瓜地馬拉、宏都拉斯辦四方會談。（圖／翻攝自推特）

記者蔣婕妤／台北報導

台灣近日與美國、瓜地馬拉及宏都拉斯共同舉辦「四方會談」，外交部長吳釗燮透過推特分享相關訊息，強調會談聚焦促進區域合作，別具意義。

外交部長吳釗燮擔任總統蔡英文特使，近日率團出席我中美洲友邦瓜地馬拉共和國1月14日舉行的新任總統賈麥岱(Alejandro Eduardo Giammattei)及副總統卡斯提佑(Guillermo Castillo)就職典禮。吳釗燮14日下午在瓜京舉行「台灣、美國、瓜地馬拉及宏都拉斯四方會談」，創立多方共同合作機制，別具意義。

外交部發言人歐江安表示，此次會談由宏都拉斯葉南德茲（Juan Orlando Hernández)總統、外交部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales)、瓜地馬拉總統賈麥岱、外交部長布羅洛（Pedro Brolo)、美國「國際開發金融公司」（DFC）總裁Adam Boehler、國土安全部代理部長Chad Wolf，以及外交部長吳釗燮共同參與。各方在會中聚焦討論共同推動與瓜地馬拉及宏都拉斯在經貿投資及基礎設施等領域的合作關係。

歐江安強調，外交部樂見並至願與美國共同推動在友邦的合作，持續促進中美洲區域的繁榮與發展。