雞排店老闆「狂發817份免費吃」　慶祝小英連任林智堅再加碼817杯青草茶

▲林智堅化身一日店長，並加碼817杯青草茶。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

為了慶祝蔡英文總統以817萬票連任總統，新竹市東門街的阿力雞排負責人曹維真在臉書預告19日星期天中午將免費發放817份雞排與民同慶，消息一出有熱情支持者加碼贊助817份玉米筍，就連新竹市長林智堅都提供817杯青草茶要感謝市民相挺。

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▲曹維真說，不論誰當選總統，對雞排生意沒有直接影響，但有3個小小孩的他，這幾年對新竹市施政特別有感。



「炸雞店的工作需要熟能生巧，就如推動市政工作，組成會做事的團隊並一步步邁進，才能得到市民的肯定與支持。」林智堅捲起袖子、戴上口罩，在阿力雞排店當起臨時店長，「六分鐘給你絕世香雞排」他說，除感謝小英總統捍衛國家主權、為人民努力，也謝謝曹維真店長的用心，及參與台灣民主過程的每一位民眾。

「我感覺到竹市的改變，所以支持市長、也恭喜總統！」曹維真說，不論誰當選總統，對雞排生意沒有直接影響，但有3個小小孩的他，這幾年對新竹市施政特別有感，尤其是公園整建，讓他有更多蹓小孩好去處，以往在新竹假日都沒什麼去處，直到林智堅上任後，公園綠地變多，還有老舊的動物園整建，讓城市變得比以前更美。

阿力香雞排每份60元，817份約50000元，曹維真自掏腰包與眾同慶，友人也贊助玉米筍817份約32000元一起同樂，市長林智堅除了化身一日店長外，也再加碼817杯青草茶，要讓參加的市民朋友「有吃又有喝」，這一波選後雞排熱，還在持續延燒。

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