　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐團「AI換臉」假冒日本警察詐騙　台日馬三國刑警聯手逮10人

▲刑事局會同日本、馬國警方破獲台日馬三國民眾共組詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局會同日本、馬國警方破獲台日馬三國民眾共組詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

馬來西亞警方接獲情資，鎖定台灣人在吉隆坡地區籌組跨境詐欺機房，針對日本籍民眾進行詐騙，馬國政府通報台灣刑事局國際刑警科，並與日本、馬來西亞執法機關展開跨國合作偵辦。刑事局國際刑警科、駐馬來西亞聯絡組及駐日本聯絡組共組專案小組，並報請台中地方檢察署張凱傑檢察官指揮偵辦。

刑事局調查，該詐欺機房自去年6月起運作，台籍犯嫌楊男（55歲）負責指揮與管理，分工涵蓋話務訓練、翻譯及詐騙腳本蒐集等工作。詐團先自網路蒐集日本警察相關公開資料與警察證件，再透過 AI 深偽換臉技術（deepfake），將詐團日籍話務手臉孔、換成日本警察樣貌，方便日本詐團成員化身日警開啟視訊詐騙該國民眾。

進行詐騙時，日本話務手會身著日本警察制服，對照事先準備之腳本對嘴，並於影像中出示偽造警察證件，以假冒執法身分取信被害人，讓日本民眾誤信真的是日警找上門調查假象，台灣犯嫌則在幕後操作 AI 設備與控管流程，馬來西亞籍犯嫌負責機房雜務。

專案小組於去年8月間搜索該詐欺機房，當場查獲台灣籍犯嫌5人、日籍犯嫌4人及馬來西亞籍犯嫌1人，共計10人，並查扣筆電、桌上型電腦、平板電腦、手機、日本警察制服及徽章等相關證物。刑事局去年10月2日赴吉隆坡執行台籍犯嫌遣返作業，返抵桃園機場後依法拘提，其中4人經檢察官聲請羈押獲准，另1人則裁定限制住居、限制出境及出海。

檢警清查，該集團成功詐騙8名日本籍被害人，詐騙金額約為日幣1865萬（折合台幣381萬元），警訊後依涉犯詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法，移送台中地檢署。刑事局指出，詐欺集團結合 AI 技術與跨境話務，已形成高度組織化的犯罪模式，增加被害人辨識難度。警方將持續透過跨國情資交流與聯合查緝機制，強化對境外詐欺機房的打擊力道。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／張美阿嬤農場三姊重砲開撕！　揭弟毒殺動物真相
第2個陳尚潔？　剴剴案又一女社工遭函送
小S女兒「透視bra」解放細肩帶！　超兇身材看光
最誇張尾牙！「加碼金額太狂」全場瘋了　艾力克斯：我要這種老闆
「無菸城市」示範區！迪化年貨大街全面禁菸　吸菸區在大稻埕碼頭
快訊／不爽鄰居半夜洗澡太吵！　廚師亂刀殺死他
快訊／股王飆漲撐盤！　再創新天價
土風舞女師被割頸　爆血打給兒：快點來！媽快死了
快訊／UBA「混血王子」淪詐團共犯遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟毒殺動物真相　轟巨嬰害慘媽

恐怖駕駛沒在看號誌！高雄男「450m闖2紅燈」　連撞2騎士還落跑

第2個陳尚潔？剴剴案爆女社工疑「偽造訪視紀錄」　政風室函送檢方

警員2025年心理諮商3903人次　委外預約大幅超越「關老師」轉介

快訊／不爽鄰居半夜洗澡太吵！台南廚師亂刀狂刺報警：我殺人了

​守護37年！金門地檢署表揚榮譽觀護人　助更生人「重啟人生」

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

一巴掌代價2萬！台中女分手討物還動手　前男友氣不過提告　

詐團「AI換臉」假冒日本警察詐騙　台日馬三國刑警聯手逮10人

討錢不成摔死母親！逆子判17年5月嫌太重　上訴求減刑被打臉

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟毒殺動物真相　轟巨嬰害慘媽

恐怖駕駛沒在看號誌！高雄男「450m闖2紅燈」　連撞2騎士還落跑

第2個陳尚潔？剴剴案爆女社工疑「偽造訪視紀錄」　政風室函送檢方

警員2025年心理諮商3903人次　委外預約大幅超越「關老師」轉介

快訊／不爽鄰居半夜洗澡太吵！台南廚師亂刀狂刺報警：我殺人了

​守護37年！金門地檢署表揚榮譽觀護人　助更生人「重啟人生」

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

一巴掌代價2萬！台中女分手討物還動手　前男友氣不過提告　

詐團「AI換臉」假冒日本警察詐騙　台日馬三國刑警聯手逮10人

討錢不成摔死母親！逆子判17年5月嫌太重　上訴求減刑被打臉

《單身5》崔美娜秀「跳舞離開」找曖昧男聊天　李多熙怒了：很沒禮貌

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

《慶餘年》女星爆肇事逃逸！「逼助理背黑鍋」秒逃跑　真相1年後遭挖出

印度6歲女童「遭3少年性侵」　大出血無法行走！嫌犯最小僅10歲

《三個傻瓜》中的頂大升學考試　Gemini宣布提供免費模擬測驗

霍諾德爬101民眾歡呼聽得見嗎？賈董透露「他很享受」

劉德華「隱婚20年」心酸內幕　向太揭遭持棍圍堵！

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟毒殺動物真相　轟巨嬰害慘媽

月配息ETF大師兄回來了！不敗教主曝近期表現：幫你打工一輩子

風田首度公開求婚細節「過程超日常」　放閃日本妻…婚後生活曝光

Gino淚別K ONE推手Simon 　曾約定好出院一起運動　

社會熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

洗錢大亨郭哲敏開庭爽看A片　律師當小弟幫拿手機

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

獨／女警反告女大生誣告定讞　正妹首回應

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

即／持刀砍殺土風舞老師　兇嫌衝國道遭撞

司機疑怕「吐在車上」丟包學霸男　Cheap轟冷血

奧客換貨失敗店內大鬧！佳德小編PO文爆紅

曾因跳廣場舞與人起爭執…台中女遭砍8刀「割頸10cm」搶救中

更多熱門

相關新聞

搶攻農曆年前買氣黃偉哲赴馬來西亞借力台商通路行銷台南蜜棗

搶攻農曆年前買氣黃偉哲赴馬來西亞借力台商通路行銷台南蜜棗

把握農曆年節前的採購旺季，台南市長黃偉哲馬不停蹄前往馬來西亞，親自攜帶台南「冬季綠寶石」──蜜棗，出席當地重要台商聚會，並拜會駐馬來西亞台北經濟文化辦事處新任代表連玉蘋，期盼透過使節影響力與台商深耕多年的在地通路網絡，加速台南優質農產品打入馬來西亞市場，為農民開拓更寬廣的國際銷售管道。

嫖客「褲子穿一半」！跳樓逃跑當場被抓

嫖客「褲子穿一半」！跳樓逃跑當場被抓

快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃

快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃

台東青年赴馬來西亞居林交流

台東青年赴馬來西亞居林交流

KK園區2.0！最新詐騙基地如巨型監獄

KK園區2.0！最新詐騙基地如巨型監獄

關鍵字：

跨境詐騙AI換臉台灣犯嫌日本警察馬來西亞

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

即／馬斯克證實　特斯拉Model S、X正式停產

立百病毒致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

安潔莉娜裘莉傳「好萊塢式破產」　賣屋求變現

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面