詐團「AI換臉」假冒日本警察詐騙　台日馬三國刑警聯手逮10人

▲刑事局會同日本、馬國警方破獲台日馬三國民眾共組詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

馬來西亞警方接獲情資，鎖定台灣人在吉隆坡地區籌組跨境詐欺機房，針對日本籍民眾進行詐騙，馬國政府通報台灣刑事局國際刑警科，並與日本、馬來西亞執法機關展開跨國合作偵辦。刑事局國際刑警科、駐馬來西亞聯絡組及駐日本聯絡組共組專案小組，並報請台中地方檢察署張凱傑檢察官指揮偵辦。

刑事局調查，該詐欺機房自去年6月起運作，台籍犯嫌楊男（55歲）負責指揮與管理，分工涵蓋話務訓練、翻譯及詐騙腳本蒐集等工作。詐團先自網路蒐集日本警察相關公開資料與警察證件，再透過 AI 深偽換臉技術（deepfake），將詐團日籍話務手臉孔、換成日本警察樣貌，方便日本詐團成員化身日警開啟視訊詐騙該國民眾。

進行詐騙時，日本話務手會身著日本警察制服，對照事先準備之腳本對嘴，並於影像中出示偽造警察證件，以假冒執法身分取信被害人，讓日本民眾誤信真的是日警找上門調查假象，台灣犯嫌則在幕後操作 AI 設備與控管流程，馬來西亞籍犯嫌負責機房雜務。

專案小組於去年8月間搜索該詐欺機房，當場查獲台灣籍犯嫌5人、日籍犯嫌4人及馬來西亞籍犯嫌1人，共計10人，並查扣筆電、桌上型電腦、平板電腦、手機、日本警察制服及徽章等相關證物。刑事局去年10月2日赴吉隆坡執行台籍犯嫌遣返作業，返抵桃園機場後依法拘提，其中4人經檢察官聲請羈押獲准，另1人則裁定限制住居、限制出境及出海。

檢警清查，該集團成功詐騙8名日本籍被害人，詐騙金額約為日幣1865萬（折合台幣381萬元），警訊後依涉犯詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法，移送台中地檢署。刑事局指出，詐欺集團結合 AI 技術與跨境話務，已形成高度組織化的犯罪模式，增加被害人辨識難度。警方將持續透過跨國情資交流與聯合查緝機制，強化對境外詐欺機房的打擊力道。

