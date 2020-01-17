缺水洗澡限時3分鐘　澳洲卻讓中資抽9600萬公升地下水

▲澳洲乾旱嚴重。（圖／路透社）

實習記者魯斯濱／綜合報導

澳洲昆士蘭州的南原區（Southern Downs Region）長期以來一直受乾旱缺水困擾，居民不但被迫自掏腰包買水，洗澡還被嚴格限制不能超過3分鐘。更糟糕的是，去年底有史以來最大的野火讓缺水更加惡化，而當地議會卻允許一家陸資企業每年汲取高達9600萬公升的地下水，進行裝瓶販賣，讓當地的民眾氣炸。

正逢當地有史以來最嚴重缺水之際，一家陸資企業受到當地議會批准，抽取高達每年9600萬公升的地下水，每天必須以50輛大卡車運載，水多到差點運不完。當地缺水的民眾對於議會批准中資抽水感到不可思議。

當地牛農安德魯（Andrew O'Dea）憤怒地說，「在這個時間點做這樣的事真的是爛透了，我們已經沒有地下水，我的家族世代都仰賴這片土地耕耘長達100多年，現在因乾旱必須放棄牲畜，土地幾乎全毀。」

不光如此，當地政府每個月還需要耗資高達80萬澳幣運水，今年內可能都要這麼做。

▲澳洲當地畜牧業損失嚴重。（圖／路透社）

昆士蘭省代理的自然資源廳廳長萊恩（Mark Ryan）向當地居民聲明，政府理解公眾對水源供應的憂慮，切拉巴度假村的業者已承諾，不會在乾旱期間取水去販賣，他們也提出把水分配給慈善機構或當地灌溉的計劃，「我們已主動聯繫這些業者，支持他們落實承諾。」

據介紹，切拉巴度假村（Joyful View Garden）地產開發休閒公司於2008年申請到當地抽水執照，每年最多可抽取9600萬公升，許可執照有效期已自動延長約100年至2111年。

2018年，該公司提出抽取地下水，再進行裝瓶和銷售的計劃，同時取消了當地城鎮開發計劃案，引發了當地群眾抗議，並要求議會駁回此案，原本大家以為事情已經告一段落。但一年後，議會在2019年聖誕節前又收到了新版本提案，而未通知當地民眾。