出門遛狗遇洪水爆發　澳3歲女童失蹤24hr「滿身泥沙」愛犬守護在旁

▲澳洲小女孩瑪蒂達出門遛狗卻遇上洪水,所幸經過24小時後平安獲救。(圖/翻攝自fb/Western Australia Police Force,下同)



實習記者陳妙津/綜合報導

澳洲近日喜降甘霖,讓不少苦於野火的地區能稍喘口氣,然而突如其來的暴雨也使部分區域發生洪水災情。3歲女童瑪蒂達(Matilda)出門遛狗時,便遇上洪水而失蹤,所幸經過搜救團隊及熱心民眾協尋下,24小時後平安歸來,雖然她全身泥濘,但並未受傷,在父母懷抱中綻放出開心笑容。

據《每日星報》報導,瑪蒂達住在西澳省皮爾布拉(Pilbara)一帶,15日時帶著狗狗沃爾菲出門散步後失蹤。當地警方指出,由於附近區域近日降下大雨,導致鄰近溪流水位上漲,把跨過溪水的瑪蒂達及沃爾菲困住了。

'The goodest boy a little girl could wish for' The story we all needed: Wolfy, the wee Jack Russell that stayed by Matilda's side til she was rescued yesterday afternoon #Pilbara #dogsoftwitter FULL STORY https://t.co/oOTtHXGstD pic.twitter.com/hr50neAFUn

當地救援人員共出動9名警察、8名緊急服務人員及3架直升機投入搜救行列,還有其他熱心民眾也紛紛幫忙,幸好在24小時後,一架直升機在距離事發地3.5公里處找到瑪蒂達。

幸而有沃爾菲在這段時間內,寸步不離的守護在瑪蒂達身邊,瑪蒂達雖然渾身狼狽,但並無大礙。警察馬薩姆表示,雖然還不了解女童如何流浪到這麼遠的地方,但很幸運的是,孩子並沒有被水沖走,並相當感謝附近居民團結一致幫忙找尋,才能如此順利的完成任務。

Feel good story of the day! A 3-year-old WA girl has been found alive with her pet dog, almost 24 hours after wandering from her home in the Pilbara.

Matilda and her Jack Russell survived despite heavy rain filling creeks surrounding the property. pic.twitter.com/8Ip3TUbsI7