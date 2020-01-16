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影／澳洲下雨了！墨爾本狂灌1個月雨量　消防局擔心引發「新災難」

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記者張方瑀／綜合報導

澳洲野火從去年延燒至今，終於盼來甘霖！據當地媒體報導，維多莉亞州與新南威爾士州從15日開始降下大雨，其中墨爾本地區更是在半小時內降下1個月的雨量，澆熄了該州32處火場。儘管降雨能遏止火勢，但消防局也表示，降雨量還不到可以完全撲滅大火的程度，更有可能因為閃電而引發新的火勢，還有焚燒後的殘留物，可能會隨著大雨造成山洪災情。

▲▼澳洲野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲降雨有望緩解野火延燒速度。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，澳洲這場大雨估計會延續至周末，雨量可能會達到30至80毫米，光是墨爾本地區，就在半小時內降下1個月的雨量。不過，澳洲消防局則表示，雨水固然能緩和野火蔓延，但仍不足以完全撲滅火勢，尤其野火已經將能吸水的植被燃燒殆盡。

消防局強調，「強風暴雨可能會引發山洪，尤其是在新南威爾士州和維多利亞州被野火肆虐後的地區，這些地區現在很容易受到山體滑動和樹木倒塌的威脅。」

目前還不清楚未來幾天降雨是否會落在最需要降雨的地方，或者是否有足夠的降雨來改善火勢最嚴重的地區。自去年9月以來，大火已在澳洲各地造成嚴重破壞，迄今造成28人身亡、至少10億隻動物死亡、2000多間房屋被毀、超過2550萬英畝土地被燒毀。

►「找水駱駝」威脅水資源！澳洲動用直升機空中射殺　5天殺5000頭
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