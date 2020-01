影／澳洲下雨了！墨爾本狂灌1個月雨量　消防局擔心引發「新災難」

記者張方瑀/綜合報導

澳洲野火從去年延燒至今,終於盼來甘霖!據當地媒體報導,維多莉亞州與新南威爾士州從15日開始降下大雨,其中墨爾本地區更是在半小時內降下1個月的雨量,澆熄了該州32處火場。儘管降雨能遏止火勢,但消防局也表示,降雨量還不到可以完全撲滅大火的程度,更有可能因為閃電而引發新的火勢,還有焚燒後的殘留物,可能會隨著大雨造成山洪災情。

▲降雨有望緩解野火延燒速度。(圖/達志影像/美聯社)



Firefighters’ video shows the ground smoldering and some flames still burning as rain falls on southeast Australia. “Although this rain won’t extinguish all fires, it will certainly go a long way towards containment,” officials said on Instagram. https://t.co/CJqAjjDPlD pic.twitter.com/hVKcLhc01m

綜合外媒報導,澳洲這場大雨估計會延續至周末,雨量可能會達到30至80毫米,光是墨爾本地區,就在半小時內降下1個月的雨量。不過,澳洲消防局則表示,雨水固然能緩和野火蔓延,但仍不足以完全撲滅火勢,尤其野火已經將能吸水的植被燃燒殆盡。

消防局強調,「強風暴雨可能會引發山洪,尤其是在新南威爾士州和維多利亞州被野火肆虐後的地區,這些地區現在很容易受到山體滑動和樹木倒塌的威脅。」

目前還不清楚未來幾天降雨是否會落在最需要降雨的地方,或者是否有足夠的降雨來改善火勢最嚴重的地區。自去年9月以來,大火已在澳洲各地造成嚴重破壞,迄今造成28人身亡、至少10億隻動物死亡、2000多間房屋被毀、超過2550萬英畝土地被燒毀。

It's finally raining in Melbourne, #Australia and at last a reprieve from the devastating #AustralianWildFires.



Some say the rain is a miracle.



However a month's worth of rain in a day? I see it as yet another omen of #ClimateChange.pic.twitter.com/DQt6vvXplI