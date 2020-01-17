影／澳洲周末再迎「雨水炸彈」撲滅野火　消防員終於鬆口氣

《每日郵報》報導，澳洲東南部過去數個月飽受森林野火與乾旱肆虐，16日終於降下大雨，除了維多利亞州部分地區得到緩解，新南威爾斯州32處火勢也被撲滅。本周末，部分區域預計會迎來超強大雨，報導還用「雨水炸彈」來形容，雪梨17日預計會有10到25毫米的降雨，18日則可能迎接50毫米的降雨，這將是過去3個月以來最大一次的降雨量。

見到滂沱雨勢，消防員終於鬆了一口氣，不過也有人擔心，大雨可能導致洪水、土石流，或是雨水夾雜灰塵與碎屑，造成汙染。此外，光是新南威爾斯州部分區域15日就記錄到超過1萬次的閃電，這種現象可能促使更多火災。

#Rain !!!

It’s been a long while since my backyard looked like this #sydneyweather pic.twitter.com/waWhCq1IoT — Angie Dalli (@angie_dalli) January 16, 2020

新南威爾斯州郊區消防單位發言人表示，雖然降下大雨，部分區域的森林野火仍在持續燃燒。該州的農民認為，周末的雨勢預計會很有幫助，但未來幾個月還需要更多雨水。

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