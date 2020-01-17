學測英文作文考賣場週年慶...鄉下小孩不懂？補教師：中文敘述明確

▲外界提學測英文作文可能多少有城鄉差距狀況，補教師認為中文敘述明確，沒有太大問題。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

大學學測今（17日）登場，第一考科英文，作文題為「賣場週年慶」，要學生觀察2張圖片，想像其中發生的一個事件或故事，但該考題是否有城鄉差距問題？得勝者文教老師們認為，大考中心有做好防護網，且現在網路資訊發達，跟過去幾年相比，其實已經可以拉近城鄉問題。

英文老師Gary認為，也許鄉下、在非城市小孩，可能看到題目會不知道是什麼，也許此現象對他們來說沒發生過，但大考中心有做好防護網，以中文敘述來看，其實已經很明確，雖有小地方可微調，但應該是可以讓學生掌握方向。

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▲大學學測英文作文、中譯英試題。（圖／記者許展溢攝）



老師Fran說，城鄉差距問題，通常在所有考科中，英文是最明顯，但其實現在網路上的東西，學生都可以從中得到很多資訊，且該問題也逐年改善，雖然不是不存在，但已經可以拉近城鄉差距。老師林揚則提，圖片中呈現都是成年人居多，但如果換成動漫展等，可能就會有親身參與經驗，不過以照片中成年來看，青少人會去做區隔，反而會用較客觀的角度寫。

全教會評論教師群認為，這次英文考題取材多元，具生活化及趣味性，整體五標預計與去年差距不大。閱讀測驗文章取材生活化，如夾腳拖的由來、引水人的特殊職業介紹、橄欖油的分級及儲存方式、日本鐵道綜合技術研究所研發驅逐鹿群的策略等。作文題型呼應大考中心公布的111年新型學測寫作，新聞照片取代手繪圖片，反映生活時事。

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