考生快來對學測國文選擇答案！試題、解答出來了

▲學測國文選擇結束。（圖／記者林敬旻攝）
記者許展溢／台北報導
大學學測今（17日）首日登場，下午考科國文選擇結束，得勝者文教提供試題解答，不過正確答案還是要以大考中心公布的為主。
▼學測國文選擇試題解答。（圖／記者許展溢攝）*點圖可放大
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▲學測國文選擇結束。（圖／記者林敬旻攝）
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