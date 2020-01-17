考生快來對學測國文選擇答案！試題、解答出來了

109年大學學測於今（17）日舉行，第2節國文科考試，台北市高中國文科教師團隊評鑑今年難度比去年高，但文學性增加、考題鑑別度提高，一致認同「出得很棒」，題材選擇豐富且推陳出新，包括以詩人陸游的食記談低GI飲食，是很好的跨界結合；另外像駭客任務、社會學家李明璁的〈牛仔褲〉入題，教師認為「能引導學生思考生活事物背後的本質，也能將優秀的學生篩選而出」。