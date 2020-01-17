學測英文考路殺、夾腳拖　「判斷上下文就能拿分！」

▲大學學測英文科難易度適中，教師建議不必執著「每個字都要懂」。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者林育綾／綜合報導

109年大學學測於今（17）日舉行，上午第1科考英文，取材豐富，也包括生活常用詞彙，包括洋芋片、藍色星期一、夾角拖的演變等，其中閱讀測驗描述關於日本鐵道驅趕鹿群，避免「路殺」，部分用字看似複雜，但審題師表示，其實考生不必執著於「每個字都要懂」，只要從上下文判斷就能拿分，這也是考驗學生的膽識，以及培養看上下文習慣。

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▲教師舉出閱讀測驗關於「路殺」，第56題的用字看似複雜，但只要有看上下文就很好拿分。（圖／記者林育綾翻攝）

大考中心委派台北市高中英文科教師群分析，這3年來英文考題難易度適中，而今年閱讀測驗取材多來自生活、科普等知識，相當平易近人，文章結構也清楚，即使有部分較複雜的用字，但考生不一定要執著於「每個字都懂」，反而會產生壓力、覺得卡住，只要看上下文、順著文章段落發展就能找到答案，這也是期望學生在學習英文時，要能培養閱讀上下文習慣。

▲大學學測英文作文、中譯英。（圖／記者許展溢攝）



而非選題部分，今年中譯英以學生經常要面對「同儕壓力」為主題，具有正面啟發，包括「違背」(go against)的用字，考驗不同程度考生表達；而英文作文考百貨週年慶，請考生看圖想像並描述狀況，強調運用所學的詞彙、句法、篇章概念，才能完成寫作任務，達到活學活用的目的。

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