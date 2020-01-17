王家貞接台南市議會國民黨團書記長　謝龍介期勉衝破險峻更上層樓

▲台南市議會國民黨團新、舊任書記長，進行交接典禮，由市黨部主委謝龍介主持監交，黨團團結一心，永不放棄，繼續為這塊土地和人民奉獻[心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團新、舊任書記長，進行交接典禮，由市黨部主委謝龍介主持監交，蔡育輝卸下重責交棒王家貞，謝龍介肯定黨團自主產生新的書記長，感謝蔡育輝為黨奮戰，期許王家貞帶領支持者衝破險峻局勢，更上一層樓。

謝龍介表示，蔡育輝過去１年表現優異，前半年帶領黨團議員積極監督市政，廣受市民肯定，後半年則代表國民黨在台南市第一選區奮戰，雖敗猶榮，國民黨目前面臨險峻考驗，感謝王家貞挺身而出，他有信心在王家貞帶領下，國民黨將能衝破險峻更上層樓。

蔡育輝指出，台南市議會國民黨團書記長的產生，不是由市黨部指派，而是在和諧、承擔前提下經由登記遴選而出，感謝俠女王家貞在國民黨大選失利後，勇於站出承擔責任，帶領黨團為民服務監督市政。

新任書記長王家貞表示，大選落幕，也開啟國民黨改革之路，市議會黨團長期強力監督制衡市政的表現，市民都看的到，國民黨這次敗選，部分原因是年輕人對國民黨的誤解和不了解，這是國民黨和黨團未來努力的方向，這次站出來跟黨團議員一起攜手合作，會繼續追求社會公義、關心市民和年輕人福祉，也會加強培養年輕世代接班，黨團改革劍及履及，將由年輕世代李中岑和李鎮國擔任黨團發言人，開啟年輕世代的對話與交流，盧崑福和蔡淑惠則請他們貢獻經驗，擔任副書記長。

李中岑說，民進黨顧主權口號成功騙到年輕選票繼續執政，但年輕人的低薪、就業機會、不敢結婚生子的國安問題，民進黨要如何改善，怎樣給年輕人交代，國民黨會持續關注，她本身也是青工總會總會長，已吸引很多年輕人加入國民黨，未來會更努力培養年輕世代人才，讓年輕人知道國民黨才是真正關心年輕人的政黨。

李鎮國表示，這次大選，年輕人已經給了我們答案，國民黨不會採取對抗方式面對問題，未來黨內要改變再起，小心謹慎步步為營，團結一心，永不放棄，繼續為這塊土地和人民奉獻[心力，黨團仍會持續強力監督市政服務選民。