日本群馬縣水上町、靜岡縣藤枝市接連來訪　台南安平特色小吃忙迎賓

▲日本群馬縣水上町、靜岡縣藤枝市接連來訪台南市安平區公所，受到安平區長賴青足等人歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本群馬縣水上町、靜岡縣藤枝市接連來訪台南市安平區公所，上午由台南市友誼城市群馬縣水上町長鬼頭春二，率領人數高達53名的水上町民團到台南旅遊，下午則由藤枝市議會議長薮﨑幸裕，率領26名議會成員及物產展業者，來到安平拜會考察。

台南市政府國際關係科，特別與安平區公所合作，選在「安平」這個台灣歷史的發源地來迎接他們的到來，並在現場安排了表演及安平在地美食小吃及農特產品，讓這些遠道而來的國際友人觀賞及品嚐。

日本貴賓抵達時，由市政府官員及安平區公所人員列隊歡迎，來到公所4F禮堂歡迎會場，為了迎接日本貴賓到來，特別邀請西門實驗小學帶來開場太鼓表演，獻上「春瀾漫」一曲。藉由形容春天季節櫻花盛開的景況，祝福在場的所有貴賓2020年乘光飛翔、夢想成真。現場表演精彩萬分，博得日本貴賓熱烈掌聲。

此外，台南市阿部真行顧問特別介紹與安平區公所合作出版的書《台灣、台南與安平》，讓與會的國際友人，了解今天來到安平的意義。書中介紹過的商家，也帶來自家最好的產品，包含蝦捲、豆花、蜜餞、蝦餅、劍獅冰等美食來到現場跟大家分享，現場氣氛熱絡，賓主盡歡。

此次水上町與藤枝市造訪台南，不但給與台南市最溫暖實際的支持，也表達對台南市的友好，期待兩地友誼橋樑永續不間斷，創造觀光文化及國際交流之互動實益。