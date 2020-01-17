要讓民眾平安過好年　台南各分局同步加強擴大臨檢

記者林悅／台南報導

今年加強重要節日安全維護工作從1月16日22時起至1月30日24時止，為期15日，為展現春節期間警方維護治安、讓民眾安心過好年之決心，台南市各分局在春安工作首日深夜10時，同步執行擴大臨檢勤務，匡靖治安。

▲台南市警善化、白河、第四分局同步行春安工作首日擴大臨檢勤務，市長黃偉哲等人慰問員警辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警善化分局出動33名警力，加強重要節日安全維護工作，善化分局分階段實施擴大臨檢及路檢，針對轄內大型特種場所、治安熱點及重要道路，落實查抄及查緝毒、酒駕，徹底打擊不法，以維護民眾生命、身體、財產安全為首要目標，全力以赴做好治安、交通工作，使鄉親能安心歡慶新年。善化分局長方國璽表示，今年「加強重要節日安全維護工作」中，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，整合警察、憲兵、義警、民防、守望相助隊及志工團體等各項維安力量貫徹執行，以確保春節期間轄內鄉親生命財產安全，並期勉同仁全力以赴，讓地區民眾過一個順遂、平安的春節。

白河警分局實施「取締酒後駕車」及「擴大臨檢」專案勤務，統合所轄各分駐、派出所，規劃優勢警力，由分局長朱信憲帶隊，針對轄內交通重要道路、聯外要道、橋樑等實施區域封城強勢路檢，盤查可疑人車，並對轄內網咖、電子遊藝場等青少年易聚集處所實施臨檢掃蕩，防止聚眾滋事，展現維護治安及交通安全決心。並於首日晚上22時57分在後壁陸橋南端執行取締酒駕勤務，查獲林姓男子酒後駕車，全案依公共危險罪嫌調查送辦。白河警分局長朱信憲表示，加強重要節日安全維護工作涵蓋春節期間，將全面結合義警、民防、守望相助巡守隊及志工等民力資源，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，以服務為出發點，在治安與交通上來服務民眾需求，讓民眾安心，快樂過好年。

為貫徹「讓市民安寧、快樂過春節」之決心，台南市長黃偉哲16日晚間出席全市同步擴大臨檢勤前教育會議，聽取台南市警察局提報加強重要節日安全維護工作三大主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」重點工作，會後由市警局長周幼偉與巡守大隊大隊長宋俊明陪同，前往慰問執行路檢勤務的台南市警四分局員警及執行守望勤務的億載里守望相助隊巡守員，並贈送「鼠年紅包」，祝福新的一年諸事順利，心想事成。

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