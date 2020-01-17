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春安首日台南同步擴檢　黃偉哲：警民一心打造最安全的城市

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▲台南市長黃偉哲主持全市同步擴大臨檢勤前教育會議，並實地慰問執勤員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲主持全市同步擴大臨檢勤前教育會議，並實地慰問執勤員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為貫徹「讓市民安寧、快樂過春節」之決心，台南市長黃偉哲16日晚間主持全市同步擴大臨檢勤前教育會議，聽取警察局提報加強重要節日安全維護工作三大主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」重點工作，並實地慰問執勤員警。

會後由台南市警局局長周幼偉與巡守大隊大隊長宋俊明陪同，前往慰問執行路檢勤務的第四分局員警，及執行守望勤務的億載里守望相助隊巡守員，並贈送「鼠年紅包」，祝福新的一年諸事順利，心想事成。

▲台南市長黃偉哲主持全市同步擴大臨檢勤前教育會議，並實地慰問執勤員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長會中肯定市警局對治安、交通的表現，做到了「選舉非治安空窗期」的承諾，選前淨化治安，偵破社會矚目案件，包括查獲隱藏豪宅的職業賭場（查扣賭資籌碼新台幣2249萬元）、台南舞廳槍擊案、國民黨後壁區黨部放置爆裂物案，最近的幾場大型活動，如台南空軍基地營區開放、金牌音樂趴及市府舉辦的耶誕跨年演唱會等，進退場交通均能迅速有效疏導。

▲台南市長黃偉哲主持全市同步擴大臨檢勤前教育會議，並實地慰問執勤員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長亦期許所有參與維護治安的單位，為期15天的「加強重要節日安全維護工作」（昔稱「春安工作」）之三大工作「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，貫徹目標就是「讓市民安寧、快樂過春節」，春節連假期間，治安及交通工作不打折，結合民力共維治安，警民一心，打造最安全的城市。

▲台南市長黃偉哲主持全市同步擴大臨檢勤前教育會議，並實地慰問執勤員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，今年春節有連續7天的假期，月津港燈節、安平、奇美博物館等景點，以及年貨大街、商圈的應景活動、廟宇的賀歲祈福活動等，交通流量預期大增，警察局與市府團隊已妥適規劃交通疏導及相關改道措施，讓民眾「行」得更便利，歡迎全國民眾來大台南走春。

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