台南春安首日　新化警破獲職業賭場逮25人

▲台南市新化警分局，在新化區偏僻魚塭旁鐵皮工寮破獲一起職業賭場，逮捕25人，現場查扣賭資、天九牌及骰子等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市新化警分局，1月16日深夜10時許，在新化區偏僻魚塭旁鐵皮工寮破獲一起職業賭場，逮捕25人，現場查扣賭資、天九牌及骰子等證物，全案偵訊後依賭博罪嫌及社維法送辦。

新化警分局表示，近日獲報有一處天九牌職業賭場在台南市區流竄，立刻派員跟監蒐報，研判此流動性職業賭場將轉移到新化區偏僻魚塭旁鐵皮工寮內，隨即部署。警方當時先埋伏於工寮聯外道路入口處，等賭客聚集玩賭後，召集線上執行威力巡邏掃蕩警車10部、員警20名一擁而上，優勢警力震懾現場，賭客四處逃竄，但仍全數被逮。

現場共逮捕25人，包括王姓賭場負責人以及留姓、何姓、黃姓等3名工作人員、21名賭客，現場查扣賭資、天九牌及骰子等證物。王男坦承向所有人承租工寮後，作為營利聚眾賭博之用，賭客多半來自於新化區、仁德區、歸仁區及永康區，訊後依法送辦。

新化分局長許芳毅表示，「賭博沒有法律假期」，新化警分局絕不容許轄內存在職業賭場；再次呼籲民眾不要存有僥倖心態，警方將充分展現查賭決心、持續強力取締，讓民眾過個好年。