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台南佳里分局防搶演練　「舜伯」扮演持槍歹徒演技突出

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▲台南市佳里分局楊小隊長「舜伯」，扮演持槍歹徒，進行演練行搶，演技逼真到民眾注目。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市佳里分局楊小隊長「舜伯」，扮演持槍歹徒，進行演練行搶，演技逼真到民眾注目。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

年關將屆各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，有大量資金匯入（兌），民眾提取大量現金，容易成為歹徒覬覦下手目標，台南市佳里分局配合合作金庫銀行佳里分行，在農曆春節前夕執行「金融機構防搶演練」。

防搶演練由個性樂觀開朗，演技自然配合度高，偵查隊最資深的楊小隊長「舜伯」，扮演持槍歹徒，進入銀行營業大廳，舉槍控制現場保全人員，高喊搶劫，同時以手槍脅迫行員，得手現金後迅速往學甲區方向逃逸。

行員馬上按警鈴報案，員警到場立即通報分局勤務指揮中心，進行攔截圍捕動作，在場員警指導行員，行員身歷其境模擬搶劫狀況，做好報案紀錄及後續的處置作為。

這次演練逼真，楊小隊長多次飾演歹徒，在這次總統立委選舉，佳里分局反賄選宣導短片，其扮演候選人椿腳，以現金收買民眾當場為警查獲帶案偵辦，演技生動逗趣令人印象深刻，本次再由其扮演搶銀行歹徒，部分民眾當場受到驚嚇，看見警方在銀行外舉牌告示防搶演練中，才發現原來是演練才鬆一口氣，在場行員表示，楊小隊長係被警察躭誤的實力派演員。

佳里分局斯儀仙分局長呼籲民眾如欲運用大量現金，請儘量使用轉帳方式處理，或由親友、同事陪同下提領取，以便相互照應，並可隨時向當地警察機關申請警力護鈔以策安全。若遇搶奪案件，則應保持冷靜，立即記下車號與歹徒逃逸路線，然後迅速撥打「110」報案，以利警方能於最短時間，循線追緝犯嫌，警民合作共同打擊犯罪。藉由本次防搶暨攔截圍捕演練，提升金融機構業者自我安全防衛能力，提高執勤員警警覺性、機動性，展現警方維護治安的實力與決心。

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