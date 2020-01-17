立院最害怕對手？賴品妤超大膽　嗆吳斯懷「他的危害不在質詢」

▲賴品妤接受廣播專訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）



記者蔡文鈴／台北報導

立委當選人賴品妤以黑馬之姿勝過政壇老將李永萍，成為本屆國會中最年輕的立委。賴品妤17日接受廣播專訪，被問到未來進入國會後，有沒有害怕的前輩？她相當有自信，就連國民黨「傾中」立場的不分區立委吳斯懷也不怕。

主持人問，進入立法院後有沒有害怕的立委？並舉例「曾銘宗」、「吳斯懷」、「蔡壁如」？賴品妤表示，都覺得還好，還笑稱，吳斯懷的危害並不在質詢上，若逼他辭不分區只是緣木求魚，可能不要讓他進國防委員會。

對於進入立法院最害怕的對手，主持人問「曾銘宗」、「蔡壁如」，賴品妤覺得還好，再被問「吳斯懷？」賴品妤鎮定的說，「我都覺得還好，因為他的危害不是質詢的時候」，之後她驚覺發言不妥自嘲「果然還是太菜，講話有點口無遮攔」，並說「這很可怕，他如果爭取進國防委員會怎麼辦？」

主持人也說，可是吳斯懷的專長是國防呀？賴品妤說，國民黨應該要對台灣人做政治承諾，要求吳斯懷辭不分區只是緣木求魚，也說吳斯懷還是有很多事可以做，不一定要進國防。

其他人也看了這些...

► 資深中常委反撲「倒吳」！林榮德為國民黨代理黨主席

► 吳敦義指定！曾銘宗代理國民黨秘書長負責黨務運作

更多相關新聞...

► 國民黨衝突現場！「青黨行動」高喊老人下台...與黨工互嗆後直接開打

► 吳敦義提案曾銘宗接代理主席遭中常會否決



► 一定可以重新站起來的！