赴立院聽說明會挨批做秀　蔡壁如：抱著學習的心出席

▲蔡壁如。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2020大選結束，台灣民眾黨取得立院5席，16日新科立委蔡壁如到立院上課，但被發現在過程中在臉書打卡、中途離席受訪，引來綠營幕僚痛批做秀。對此，蔡壁如表示，也許他不認識我，強調自己是抱著學習的心出席該課程；至於是否感受到民進黨在下馬威？蔡說不會，解釋清楚就好。

對於踏入立院就掀起風波，蔡壁如說，「幕僚有跟我講，我就想說也許她不認識我」；蔡解釋，立法院當時來送件的時候有提到，1月16日是立法院的說明會，當下就決定這說明會要親自出席，後來看了下議程，有溝通後面的環境參訪、中午餐敘不會去，「這我們都有登記好」。

「這個去聽說明會我想對我來講很重要。」蔡壁如說，比如說總務處東西怎麼申請，資訊處可以提供立委個人網站、選民服務網站，還有一些圖書處、公報處，這對我來講都非常受用，當然你說叫助理去當然也可以，但是我覺得對我來講就是抱著學習的心，只是我出來不曉得你們太多媒體了，「我不曉得她誤會是我帶了一堆媒體去？」

該助理還質疑，在解釋預算、協商的重要時間離開？蔡壁如說，說明會議程時間是到10點20分，本來就預定10點20分就應該要結束，她已經待到10點30分，中間已經說明了才離開。媒體追問，是否感受到民進黨在下馬威？蔡說，「不會啦、不會啦，這個就是也是告訴我們…，我覺得解釋清楚就好」。

