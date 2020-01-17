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賴品妤自爆「現在沒有男朋友」　立院開議想要「這樣穿」

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▲▼賴品妤上廣播節目。（圖／翻攝《周玉蔻嗆新聞》YouTube）

▲賴品妤上廣播節目。（圖／翻攝《周玉蔻嗆新聞》YouTube）

記者蔡文鈴／台北報導

以黑馬之姿選上汐止區立委的賴品瑜，17日接受廣播節目專訪，透露自己目前的感情狀況，以及擇偶條件，但她其實根本沒時間戀愛，因為未來進入立院後還有許多政策要實踐。

被問到選完當天晚上做了什麼？賴品妤說，跟大家吃完飯後，就回家睡覺了，真的太累，隔天早上起床再繼續謝票。

賴品妤也說，參與這次的選戰改變很多，原本自己被朋友公認為「愛睡覺」、「愛遲到」，但參與選舉後，變成一個很有紀律的人。

在選上立委前，賴品妤的工作就是擔任國會助理，一直到徵召參選前才辭掉工作，因此，她自認在立院最大的優點是，瞭解各種做事的眉角，在質詢、法案上都很熟悉，雖然沒有站上質詢台，「但不至於撞車很嚴重。」

缺點的部分，賴品瑜說，自己不是那麼有紀律的人，但是因為選舉後有改善，之後會希望自己早一點進立院登記質詢，再開始去選區跑行程。

主持人問，有沒有想過2月1日立院開議要怎麼穿？喜愛cosplay打扮的賴品妤表示，還沒想好，「等我過完年再想一下，我想應該是暴露少，除了泳衣我也沒什麼衣服特別露。」

外型亮麗的賴品妤，曾接觸過拍攝平面的工作，被問到是否覺得自己比韓國瑜的女兒韓冰漂亮？賴品妤說，各有各的特色，我們的臉，都算是有辨識度的臉，在選戰中臉有辨識度能夠加分。

主持人也問到賴品妤的戀愛史，她大方公開初戀在高中，雖然過去與前時代力量發言人吳崢有過一段戀情，「但現在真的沒有男朋友」，賴品妤表示，真的沒有時間，也不是很在乎這件事情，擇偶條件的部分，偏好法律界人士，因為自己是法律出身，會覺得彼此的頻率比較對的上。

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