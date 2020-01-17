蔡壁如立院打卡遭批作秀　柯文哲：人世間很多問題是誤會

▲柯文哲參訪里加中央市場。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

2020大選結束，台灣民眾黨取得立院5席，16日新科立委蔡壁如到立院上課，但被發現在過程中在臉書打卡、中途離席受訪，引來綠營幕僚痛批做秀。對此，黨主席、台北市長柯文哲表示，人世間很多問題是誤會，如果該改的就改，建議他們比照在台北市，每天主要人員還是要開晨會，把一些有造成困擾、風波的記下來，再研究一下要怎麼解決。

柯文哲訪歐行來到愛沙尼亞，今參訪里加中央市場並拜會當地首長。談到自己幕僚在立院遭批，柯文哲說，「常常是這樣，要磨合啦」，不過很多東西都是誤會，人世間很多問題是誤會，如果我們該改的就改，通常是先調查清楚。

而面對幕僚立院起步不順，柯文哲也建議，還是比照在台北市，每天主要人員還是要開晨會，把一些有造成困擾、風波的記下來，再研究一下要怎麼解決，「不過那事情，我聽他們內部報告是可以解釋，解釋清楚就好，不過該改的就改一改」。

另外，民進黨團總召柯建銘受訪時證實，有接到柯文哲的請託，希望協助子弟兵熟悉立院生態。柯文哲說，基本上柯建銘也是超過20年的朋友，不管怎麼樣他在立法院做了二十七、八年，他也當民進黨總召號稱是永久的總召，所以大概要請教他幾件事情，立法院的運作方式，還有立法院的人脈、機關運作方式。

柯文哲表示，因為這5個立委全部都是新的，從來沒有在立法院待過，所以運作方式還是要先問一下，至少要對現況有了解，「如果你想要改，也要先知道現況才知道你有什麼想法，所以第一步是能夠如何協助我們這5位立委可以盡速進入狀況」。