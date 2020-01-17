重話批吳斯懷！貪圖社會對軍人的尊敬　李錫錕：你未來要怎面對民眾

▲吳斯懷貪圖社會對軍人的尊敬，李錫錕下重話：「你未來要怎麼面對民眾。」（圖／翻攝自李錫錕臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

2020大選國民黨全面潰敗，許多人認為吳斯懷是敗選因素之一，要求他請辭不分區立委，但他不但拒絕退出不分區，甚至反問「難道我請辭，國民黨就會變好，改革就能完成嗎」。台大教授李錫錕表示，「說穿了，吳斯懷害怕戰爭、害怕敵人，卻用貪圖享受社會對軍人的尊敬，不知道國民黨未來怎麼面對選民。」

台大教授李錫錕16日在臉書上傳影片，內容談到對於「吳斯懷被要求放棄不分區立委」看法。他表示，國民黨丟失抗共大旗，不能算是吳斯懷的錯，但現在選舉結果國民黨大敗，這幾天面對黨內檢討聲浪，甚至有議員願意下跪換吳斯懷「放棄不分區」，但吳斯懷仍不知道反省。

李錫錕表示，吳斯懷日前告訴媒體，如果請辭不分區立委，「對國民黨會更好，國民黨中央也同意，那就叫我離開，我毫無怨言」，後續面對媒體詢問「台灣的假想敵是哪一個國家」，吳斯懷又回答「中國大陸的人民解放軍」，讓他聽了不禁搖頭「真的是鬼話連篇，令人驚奇」

李錫錕在臉書寫下重話，吳斯懷面對黨內檢討聲浪、面對媒體電台的訪問，講的內容自我矛盾，「我的感想是說穿了，吳斯懷害怕戰爭、害怕敵人，卻用貪圖享受社會對軍人的尊敬」、「吳斯懷身為高級將領，我真的不知道他將來如何走在街上面對民眾」、「不知道國民黨未來怎麼面對選民。」