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立委辦公室與吳斯懷「當鄰居」　讓王定宇想到這句台詞

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▲▼吳斯懷針對病情UH-60M黑鷹直升機失事接受媒體訪問。（圖／記者宋良義攝）

▲國民黨準立委吳斯懷。（圖／記者宋良義攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院16日辦理第十屆立法委員辦公室抽籤，其中備受爭議的國民黨準立委吳斯懷抽中了青島一館2樓的3203辦公室，恰巧與身為外交及國防委員會召委的民進黨立委王定宇成為鄰居。對此王定宇17日表示，吳斯懷剛好抽到自己辦公室的隔壁，讓他想到知名主播盛竹如的一句台詞，「這究竟是命運的捉弄，還是是非善惡因果循環，讓我們繼續看下去」。

根據抽籤結果，吳斯懷接手民進黨立委郭正亮的辦公室，同樣與吳斯懷抽中青島一館2樓辦公室的委員分別有國民黨立委林德福、民進黨立委林淑芬、民進黨立委王定宇與民進黨準立委洪申翰，吳斯懷更與王定宇更是成為同一層樓的鄰居。

對於與吳斯懷成為鄰居一事，王定宇16日就在臉書表示，「這…要跪求吳斯懷辭職的，我門口可以借他！」。

▲蔡英文、王定宇東區聯合競選總部在東區成立，總統蔡英文親自站台力挺王定宇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者林悅翻攝）

王定宇17日再表示，吳斯懷剛好抽到自己辦公室的隔壁，讓他想到盛竹如的一句台詞，「這究竟是命運的捉弄，還是是非善惡因果循環，讓我們繼續看下去」。

王定宇說，吳斯懷身為國民黨的不分區立委，能夠進入立法院還是要恭喜他，希望未來兩人在立法院能夠本於專業、效忠中華民國台灣，好好把國會議事品質做好，能夠有良性競爭。

此外，成吉思汗健身房館長陳之漢日前發「祭品文」，表示只要總統蔡英文連任成功就會請「1萬份雞排」，而11日蔡英文以817萬票擊敗國民黨總統候選人韓國瑜後，他也宣布一定會兌現承諾。

對此王定宇說，館長是一個信守承諾的人，從選前答應要發1萬份雞排，現在還追加到1萬2千份，其中更有2千份會在自己台南的東區辦公室配合發送，時間是在1月22日下午3點開始，2千份送完為止。

王定宇表示，這是帶著高興、祝賀的心情恭喜蔡英文高票連任，他也要特別謝謝館長對於「承諾」兩個字重於泰山，所以當他決定要發雞排，自己當然會義不容辭地幫他，也歡迎大家到時候可以到他的服務處領雞排。
 

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