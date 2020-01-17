「小米春聯」這裡拿！陳其邁寫毛筆超認真　碎念「寫不好...喀嚓」

記者蔣婕妤／台北報導

邁粉看過來！農曆新年要到了，陳其邁將推出手寫版及「小米Q版」兩款春聯。陳其邁臉書16日分享手寫春聯的花絮，他寫毛筆超仔細，練習數次後才正式開始揮灑，過程中還逗趣碎念寫得不好，自喊要「喀嚓」。

陳其邁這次挑戰寫春聯，曝光的花序中，他超用心寫了好幾次，一度還逗趣碎念，「（台語）寫得很醜...喀嚓」，最後，終於完成「美手」寫出來的「美字」春聯。這次陳其邁推出的春聯有兩款，包含他親手寫的毛筆字版本，以及Q版、有貓主子陳小米的版本。

陳其邁透過臉書祝福國人新年快樂，「今天早上開晨會，接著院會，再來就滿滿的會議，忙了一天。晨會時，蘇院長跟我聊起，去年剛到行政院時，被國民黨譏為敗選者聯盟。轉眼間就滿一年，我們對目相視，倒也忘了時間是如何過來。過年要到了，今年，就讓我誠心寫一份祝福，謝謝大家這一年來的幫忙與肯定。新的一年，祝大家吉祥如意、心想事成！」



陳其邁春聯索取方式：

週六起開放索取，數量有限喔！

◎聯絡處 高雄市三民區九如一路395號（週六日未開放）

◎各民進黨高雄市立委服務處

邱議瑩立委服務處：美濃區泰安路228號 07-681-8755

邱志偉立委服務處：岡山區中山南路385號 07-623-0655

劉世芳立委服務處：左營區明誠二路402號 07-556-6813

林岱樺立委服務處：大寮區力行路61號 07-781-8117

李昆澤立委服務處：三民區大昌二路63號 07-386-8292

趙天麟立委服務處：苓雅區民權一路53號 07-333-6868

許智傑立委服務處：鳳山區保泰路96號 07-768-1899

賴瑞隆立委小港服務處：小港區宏平路339號 07-806-1685

◎各民進黨高雄市議員服務處

◎民進黨高雄市黨部

◎高雄進興麵線羹 高雄市前金區自立一路41巷1號

◎民享街牛肉麵 高雄市新興區民享街18號

◎藍色狂想 高雄市苓雅區五福一路111號