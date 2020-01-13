招財進寶太老套　年輕網友夯起手寫訂製創意腦洞春聯

▲貼春聯、迎新年，比起傳統春聯，充滿創意特色的春聯更能捉住年輕族群目光。（圖／淘寶天貓提供）

記者洪菱鞠／台北報導

在家門口張貼新的春聯，是春節必做的一項傳統習俗，迎來新年新氣象，也增添滿滿喜氣，而一般常見「招財進寶」、「天增歲月人增壽」、「春滿乾坤福滿堂」這類傳統吉祥話，現在年輕族群卻更偏好創意、Kuso，例如搭上政治話題的「光復高雄」春聯推出後即被秒殺，而網路也夯起手寫訂製春聯，並且融入時下流行語，讓年節更有樂趣。

根據淘寶天貓官方數據顯示，短短半個月，已經有253萬用戶搜尋「春聯」這個關鍵詞，春聯的銷量更是比去年成長2倍，其中手寫訂製春聯特別備受年輕族群的喜愛；與過往不同的是，網購春聯特別偏好「接地氣」文案，白話搭配方言所串起來的上下聯和橫批，語句鮮活、押韻程度一點不輸傳統春聯。

舉例來說，凸顯工程師身份的「谷歌百度易做程序猿，複製粘貼難稱工程獅」、貓奴最愛的「招財進寶年年好、貓肥家潤事事順」，以及專治單身顏狗的「年年歲歲不掛科、朝朝暮暮有帥哥」，這些有意思的特色文案都很暢銷，從對聯內容還可以看出個性，甚至是新年願望。另外，利用英文、音符、程式語言或化學元素來創作，被戲稱為「非主流」的腦洞春聯在今年也很流行。

農曆春節即將迎來金鼠年，網友也在PTT上提問有哪些創意又不失尷尬的鼠年吉祥話，發文引起其他網友們熱烈討論，不少人從諧音做趣味發想，像是「鼠一鼠二」、「鼠來寶」、「鼠錢鼠不完」、「鼠大就是美」、「鼠鼠生風」、「心有所鼠」、「如鼠家珍」，讓人看完直說「大家都很有創意」。