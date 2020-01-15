幕後／蔡英文勝選的行政後盾　陳其邁首任資安長推動5G「緊緊緊」





▲陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文以中華民國史上新高817萬得票數順利連任，蘇貞昌內閣被外界視為是勝利關鍵之一。其中，副院長陳其邁作為首任資安長，協助推動5G發展，讓5G招標進度提前，至今競標金額即將突破1300億，令業界印象深刻。

根據2018年6月通過的資通安全法，行政院副院長兼任全國資安長，這也讓隔年一月接任行政院副院長的陳其邁，成為台灣第一位全國資安長。陳其邁並非資安體系出身，卻能在最短時間內上手業務，政院幕僚說，這都源自於他的「緊緊緊」個性。

「在立院當過陳其邁助理的人，都很清楚他的『緊緊緊』口頭禪，是用十分鐘當單位計算」，政院幕僚表示，「這種個性，讓他從對資安的外行，在最短時間內成為稱職的資安長。」

政院幕僚說，資安的業務無所不包，從通訊基礎建設的安全防護，到網路節點攻擊，以及假訊息防治、5G建設，都屬於資安長的督導範圍。「陳其邁一上任，三天兩頭就找行政院資安處來做業務報告，起初只有消化簡報內容，過沒多久，就可以提問，有時候連資安處都要回去找資料，才能回答他的問題。」

陳其邁對資安和5G業務的關注，也反應在臉書粉專和諸多專訪中。點開陳其邁臉書，在就任副院長前半年，相關貼文就有將近二十篇和5G有關。代表院長出席相關活動時，專業的發言內容，也獲得業界的肯定。

政院幕僚指出，「行政院去年年初宣示，希望能夠提前5G招標進度，因為有蘇貞昌的衝衝衝跟陳其邁的緊緊緊，讓這個目標不但順利完成，競標金額也大爆炸」。蘇貞昌內閣能夠讓社會充分有感，與主事者的個性確實有相當程度的關係。