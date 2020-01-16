影／沈總長移靈「轉錯圈憲兵」遭霸凌求助：看電風扇轉都覺得在羞辱我

記者葉國吏／綜合報導

黑鷹墜機事件造成參謀總長沈一鳴等8名將士殉職，國防部日前在內湖三總移柩暨啟靈，其中國防部憲兵在總統蔡英文面前「魔力轉圈圈」引發關注。對此這位憲兵疑似壓力過大，投書臉書粉絲專頁「我到現在看到電風扇在轉都覺得電風扇在羞辱我」，讓臉書小編將該文置頂，許多網友也留言替他打氣。

國防部規劃13日下午5時從三總移柩暨啟靈，總統蔡英文及國防部長嚴德發也到場致意。但有人發現，當蔡英文轉身要進入國防部時，後方的幾名憲兵疑似要執行向後轉口令時恍神，導致4人各自轉圈，並在PTT以「這幾個憲兵在想什麼」為題發文，笑稱這憲兵在「魔力轉圈圈」，引起網友討論。

▲移靈轉錯圈的憲兵發文。（圖／翻攝自Facebook／靠北長官2020）

對此這位憲兵疑似投書到臉書專頁「靠北長官2020」還原當天狀況，表示當天與原本規劃完全不同，「在沒有告知的情況下突然來得口令又在吵雜的地方，任誰都沒辦法聽的清楚是往哪裡轉，即便我們默契再好也不可能一致。」

憲兵：「我並不怕長官責難，畢竟我已經盡力了。」他說事後果然看到自己轉錯邊的事情在網路傳開，「媒體上不斷的批評，網友的指責，我都虛心接受，但越來越多是我不能接受的言語暴力。」、「我真那麼低賤？三軍之恥嗎？」憲兵：「我到現在看到電風扇再轉都覺得電風扇在羞辱我」。

▲憲兵移靈轉錯圈引起討論。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

此文一出引起眾人關心，臉書小編馬上將文章置頂說「麻煩投稿者收假後跟小編報個平安~」其他網友也留言替他打氣說「辛苦該單位的弟兄了！229營加油！」、「比起大多數政治人物的口水，軍人才是用行動顧主權的一群人」、「學弟加油！坦然面對錯誤，不用理會酸民。」

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