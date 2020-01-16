國民黨代主席是「兩岸磁磚龍頭」　碟對碟後脫穎而出…致電向吳敦義請益

▲國民黨代理主席林榮德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

國民黨中常會15日決議由不分區立委曾銘宗擔任秘書長，至於吳敦義請辭後黨主席的遺缺，經中常委「互推」後決議由林榮德代理。林榮德的背景引發外界好奇，其實林榮德是知名磁磚「冠軍磁磚」董事長，而且早在2016年就要參選黨主席，只是當時被母親勸退。

根據國民黨官網資料顯示，林榮德畢業於美國西太平洋大學企業管理系，政大EMBA肄業，曾任國民黨第19屆第一、二任中央常務委員、國民黨19全中央委員、昆山台資企業協會會長、第三屆國民大會代表、第14屆青創楷模。

林榮德現為國民黨19全中央委員，同時也是台灣陶瓷工業同業公會榮譽理事長、全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長、中華民國全國工業總會常務理事、冠軍建材集團董事長、昆山市台灣同胞投資協會榮譽會長、財團法人林木林田村文教基金會董事長、國民黨大陸台商黨代表聯誼會會長、財團法人海峽交流基金會台商財經法律顧問。

▲林榮德背景。（圖／翻攝國民黨官網）

根據《中國時報》報導，國民黨15日下午中常會推舉林榮德代理主席時，其實經過一番「碟對碟」。根據了解，選後吳敦義宣布將「總辭」，被懷疑是要運作中常委「慰留」，引發8位中常委請辭抗議，其他中常委則串連推演「讓吳敦義開完中常會後走人」。

不過一開始推舉曾銘宗代理主席，卻被質疑他不句中常委身分，依黨章及人團法不得代理主席，於是在林榮德等3人闢室協調後，由中常委無記名投票，推舉出林榮德代理黨主席的決議，也傳出林榮德已經打電話跟吳敦義請益。