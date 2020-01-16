控編造假共諜案贏得選舉　蔡正元：真凶還沒浮出，讓子彈飛一飛

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨副秘書長蔡正元捲入「共諜案」，還被澳洲媒體報導與孫姓大陸商人威脅利誘王立強。對此，蔡正元16日凌晨在臉書PO抒發心情，內容直指澳媒偏激、充滿邪惡，「真凶還沒浮出不必急，讓子彈飛一飛，不要以為編造假共諜到處污（汙）衊人贏得選舉，就可以稱心如意保平安。」

澳洲《世紀報》先前報導，蔡正元與孫姓陸商威脅利誘王立強，澳洲警方已經向媒體證實此事，同時也展開相關調查。對於捲入共諜案，蔡正元曾在接受媒體訪問時表示，「我對澳洲始終懷著一個很看不起的心態」，因為澳洲政府跟國家利用王立強一事製造國際事端。

▼▲蔡正元捲入澳洲共諜王立強案，整起事件至今仍有許多爭議尚未解開。（圖／記者屠惠剛攝）

但整起事件遲遲無法落幕，蔡英文連任辦公室10日甚至曾提出「國民黨應鼓勵蔡正元儘速投案」的建議。對此，蔡正元16日凌晨在臉書PO出一篇191字的文章，內容提到，「騙子的戲碼，一個想騙錢和騙居留權的騙子，一個充滿邪惡的偏激澳媒，兩個極端的澳洲媒體人和騙子共謀」、「3人被錄影、錄音，證實3人都謊話連篇，還想靠變造手機截圖繼續演出」。

蔡正元強調，自己並非神隱，也不是不接電話，是因為重感冒懶得理會這件事，「用假共諜陷害正當的商人，真凶還沒浮出不必急，讓子彈飛一飛，不要以為編造假共諜到處污（汙）衊人贏得選舉，就可以稱心如意保平安。」

最後，蔡正元也不忘向台灣媒體喊話，「台灣的媒體人也一樣，不要忘記，不管信仰什麼宗教，舉頭三尺有神明。」

▼蔡正元臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）