年輕人「8成天然台」！　趙少康曝國民黨凋零危機：現在已是黃金交叉

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記者黃翊婷／綜合報導

2020大選過後國民黨內部掀起改革聲浪，前副總統呂秀蓮在政論節目上提到，目前社會上40歲以下的人民比較喜歡台灣，「我覺得不見得年輕的（族群）是天然獨，可能是天然台，這是很自然的」。主持人趙少康也感嘆，如果兩黨都維持目前的這個政策，那國民黨的盤只會越來越小，以後要選總統或是縣市長都會越來越困難。

呂秀蓮在14日播出的政論節目《少康戰情室》中提到，國民黨改革應該要往前看，而不是往後看，她手邊有幾個民調顯示，在2200位高中生中有78％的人認為自己是台灣人，另外20歲到29歲的族群中，有八成都說自己是台灣人，相較之下，40歲以上的人比較習慣中華民國，40歲以下的喜歡台灣，「如果是往前看的話，我覺得不見得年輕的是天然獨，可能是天然台，這是很自然的，因此我才會覺得說老一輩，他的中國情感、中國經驗每4年會減少一些，這是要面對的現實。」

▲呂秀蓮認為現在很多年輕人都是「天然台」。（圖／記者沈繼昌攝）

接著，主持人趙少康也坦言，他的孩子也認為自己是台灣人，「我們以韓國瑜這次拿的550多萬票，那就是是藍軍的基本盤，蔡英文拿了800多萬票，那藍軍的基本盤會越來越小，為什麼？因為老人會凋零的，我們現在已經是黃金交叉了，如果兩黨都維持目前的這個政策，那民進黨會越來越大，國民黨會越來越小。」

趙少康指出，現在難就難在有些既得利益者不肯鬆手，比如選立委，有些選區的立委的確可以靠「維持現狀」來爭取足夠的選票，所以國民黨每次談改革最後總是不了了之，但往後要選總統或是縣市長這樣的位子，就會越來越困難，加上目前全世界主要政黨通通都在反中，只有國民黨不是，這時候最好提出一個合理的論述，偏偏國民黨可以講又講不清楚，最後才會在這次大選中吞下總統、立委雙輸的敗仗。

▼年輕族群對台灣的認同度比較高。（圖／記者李毓康攝）