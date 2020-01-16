謝金河爆韓國瑜「每天喝酒不喝睡不著覺」　韓辦深夜急發270字回應

▲韓國瑜15日中午出席長輩圍爐。（圖／記者翁進忠攝）

記者吳奕靖／高雄報導

工商協進會舉行公亮紀念講座，邀請財信傳媒集團董事長謝金河，以「全球變動經濟中 台灣三十年的新定位」為題發表演講。會中謝金河提到，自己其實與韓國瑜非常熟，李佳芬甚至是他小學同學，當年韓國瑜追李佳芬時還常常到他家晃，韓國瑜每天都要喝酒，不喝睡不著，不過對此韓國瑜辦公室深夜急忙發聲明表示：「誤信不實說法，並非事實」。

謝金河現場爆料指出，韓國瑜在還沒當上高雄市長時，每天都可以睡到中午，只是現在大家都會盯他幾點上班，跟韓國瑜有著30幾年的交情，他建議韓國瑜現在應該顧好高雄市政，如果去選黨主席一定會被罷免，若是專心市政或許還有機會可以留下。

▲財信傳媒董事長謝金河。（資料圖／記者湯興漢攝）

不過對於謝金河的說法，韓國瑜辦公室在16日凌晨1點05分，透過新聞群組駁斥，完整澄清說明如下：

針對財信傳媒董事長謝金河在工商協進會演講內容一事，韓國瑜辦公室在此嚴正澄清，李佳芬與謝董事長雖同讀一間小學，並非頻繁互動，數年偶見一面，彼此知道對方，僅此而已。

此外，李佳芬與韓市長認識時，謝董事長早已不住西螺，韓市長任職北農期間亦無頻繁互動，不解為何會有此言論？

韓市長近日專注高雄市政，基於職責所在，不敢有所懈怠，除了少數與媒體丶朋友相聚場合禮貌性敬酒，幾乎滴酒不沾。

謝董事長所謂「每天喝酒，不喝睡不著覺」的説法，應是誤信不實說法，並非事實，令人遺憾。希望謝董事長作為專業財經媒體人，對於不實謠言，能明辨是非，共同維護珍貴公信力，至為感激。

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