陸華北農村「煤改氣」農民繳不出取暖錢　夜間關爐省錢只能靠電熱毯

▲居住在河北一帶的農民利用白天晴朗時刻曬太陽取暖。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸華北農村多在推行「煤改氣」數年後，隨著天然氣取暖補貼逐步收緊、民眾用氣價格上漲，部分農民已出現難以負擔整季供暖費用的窘境，不少家庭選擇縮短開爐時間，甚至夜間關閉壁掛爐，僅靠電熱毯禦寒。部分農民指出，相較於過去燒煤取暖，燃氣供暖支出明顯增加，取暖與生活負擔之間的矛盾越來越大。

《第一財經》報導，「孩子每天放學後的三四個小時家裡會開一會兒壁掛爐，這樣算下來每星期燃氣費要三四百塊錢人民幣，下同）。」1月6日，河北省保定市曲陽縣張先生說，他家120平方米（公尺）的房子，壁掛爐每天調至65度、運行4小時左右，一個採暖季要花4000多元取暖。

▲村民將室內燃氣爐調成低溫運行狀態省錢。（圖／翻攝紅星新聞）

即便如此，張先生的做法只能讓室溫保持在13度左右，若室外降至0度，室溫往往不足7度，尤其在夜間關閉壁掛爐後，家裡只能靠電熱毯取暖，每月會再增加三四百元電費。

張先生對比今昔後坦言，「煤改氣」前一個冬季燒約2噸煤，花費不到2000元，室溫仍可維持在20度左右，如今取暖成本卻翻倍增加。

▲相較於大城市，農民在家還是得穿著厚厚的羽絨服取暖。（圖／翻攝紅星新聞）

家住河北邢台的郭先生也表示，自家160平方公尺住宅改用天然氣後，每年冬季取暖費約6000元，今年因母親年邁怕冷，燃氣費用恐突破8000元。

數據顯示，河北2024年農村居民全年人均可支配所得約2.2萬元，對不少「煤改氣」家庭而言，取暖支出已成沉重負擔。雖然「煤改氣」作為治理空氣污染的重要措施，初期搭配設備補貼與用氣補助，但近年多地補貼大幅減少，部分地區每立方公尺補助甚至降至0.2元。

▲農村中的天然氣管線。（圖／翻攝紅星新聞）

補助減少之餘，天然氣價格卻持續上調，根據大陸國家發改委天然氣價格聯動政策，河北多地近年居民氣價普遍調升至每立方公尺3元以上，持續推高供暖成本。同時，業內人士也提醒，首批安裝的壁掛爐設備已逐漸進入報廢年限，後續更換費用恐再轉嫁至農民身上。