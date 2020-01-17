影／罷韓+補選要花2億！高市府：動用第二預備金...最好不要發生

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜2020大選落敗，隨之而來要面對的是選前就發起的「罷免」一事。雖然目前才進行第一階段，高雄市政府估算辦理罷韓投票、補選市長所需的經費就要約2億，但錢要從何而來？由於屬於地方首長必須地方自籌，但高市府無此預算，加上財政困難，財政局長李樑堅說，比較彈性的只有動用市長第二預備金。

▲韓國瑜總統敗選，回到高雄面對罷韓困境。（圖／記者林敬旻攝）

面對Wecare高雄等團體來勢洶洶，高市府財政局長李樑堅提到「對市府來講我們希望市政穩定，全力做好市政，爭取市民認同最好不要發生」，他說罷韓若是真的發生，就得想辦法找錢，高雄市政府去年編列的2020年度地方總預算，沒有編列這筆錢，只能想辦法籌，比較有彈性是第二預備金，但他強調「還是希望市政穩定」。

根據了解，高雄市府相關局處估計，以高雄市2006個投開票所的規模，以人力設備等來計算，至少8000多萬元來辦理罷韓投票，等同一次市長選舉的規模，加上補選，整個選務作業則需1億3000多萬元，兩項加總就要2億多。初步了解這是地方自治，經費還要地方政府自己出，而相關法令還是要以選委會為主。





▲罷韓門檻。（圖／ETtoday製表）

▲罷韓時程。（圖／ETtoday製表）