法醫高大成選後退出喜樂島聯盟！　1500字曝心聲

▲名法醫高大成宣布退出喜樂島聯盟。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者白珈陽／台中報導

2020大選名法醫高大成加入喜樂島聯盟，在不分區立委名列第3名，但選後他宣布退出喜樂島，他表示，他加入喜樂島最重要的目標，就是讓喜樂島聯盟在立院成立黨團，捍衛台灣主權、總統勝選、台灣派立委過半，他認為自己在這次選舉已盡力為喜樂島固票，卻遭同黨及基層的質疑、詆毀，12日在臉書發出聲明，退出喜樂島。

▲高大成於臉書宣布退出喜樂島聯盟，他表示，退黨後仍會堅守工作崗位、繼續為台灣打拼。

高大成於12日在臉書貼文宣布退出喜樂島，他說，「感謝台灣人用選票結束國民黨跳樑小丑韓國瑜的一場鬧劇」，同時也讓國際社會知道台灣是主權獨立國家，台灣有自己的政府體制，也拒絕中國的一國兩制。

他表示，信守初衷「捍衛台灣主權」的目標奮鬥，竭盡心力為喜樂島聯盟固票，同時力挺賴清德和政壇新人立委莊競程，達成台中市北北屯、徹底翻轉20年的不可能任務

但高大成話鋒一轉，自詡選戰策略，從網路宣傳、媒體、帆布看板、掃街拜票、選前關鍵時刻的政治合作，「卻換來喜樂島聯盟特定區域候選人、支持者的連續多日謾罵、詆毀賤踏他人的善意，在他人的頭上小便！」

他指出，一直以來，他是賴清德的「粉條」、不是「粉絲」！曾遠赴日本為賴加油打氣，而即使自己早上做完手術，也要勒上護腰帶、披上戰袍，在選前之夜上台挺賴！但沒想到，他與賴的網路合成文宣，卻引來喜樂島候選人不滿，該候選人則宣稱有支持者抗議。

高大成最後表示，經過一番深思熟慮，他無懼在選舉期間被惡意中傷，但不容被汙衊！喜樂島聯盟應屬開放性政黨，才能海納百川，開拓極大化選票，政治合作，吸引更多理念相同的朋友投入，才能擴展更多的選票決定退出喜樂島聯盟。

高大成12日於臉書宣布退黨，他說，退黨後仍會堅守工作崗位、繼續為台灣打拼，他是台灣人、是屬於台灣的，不屬於任何政黨。

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