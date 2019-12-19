綠黨要告「網紅價碼爆料」　柯文哲暗諷：真的是太監

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前接受媒體專訪時，爆料「網紅收小英100萬元，只收我們10萬元」，不只總統府出面否認，如今連綠黨也喊告，批柯「意圖使人不當選。柯文哲19日上午受訪時直言，這也很奇怪，如果要抗議也是民進黨，怎麼會是綠黨？「所以有時候是這樣，皇帝不急太監急，講到最後，欸，還真的是太監」。

另外，喜樂島聯盟近來緊咬中華文化總會和總統蔡英文的關係，還爆料中華文化總會秘書長林錦昌2014年為柯文哲效勞，柯當選台北市長後，林曾拿4張連號發票要柯辦吐出2200萬，並自行沖銷。

對此，柯文哲表示，有跟幕僚討論過，那消息不太正確，第一點，蔡壁如2014年完全沒有參與，因為她是要上任前幾天從台大醫院找來的，「所以2014年所有選舉有關的不管帳戶到選務，蔡壁如完全不知道」。

「第二點，林錦昌從來沒有在管錢的，所以根本不會有什麼林錦昌拿帳單來」，柯文哲說，林錦昌是創意總監，不是實際做財務的人，實際管財務、有在看帳單的是姚立明，「所以我覺得這樣，反正台灣這社會不缺謠言，不過那有時候人家說謠言好歹要7分真、3分假，不能1分真、9分假，所以那就是看一看就算了」。

至於喜樂島動作不斷，似乎也要搶政黨票？柯文哲說，「那請問喜樂島是要打誰？我搞不清楚，打的目的是什麼？還是純粹報聲量？」；柯說，相信文總在這次選舉一定扮演很重要的角色，也不意外，但是那就是那樣。

媒體追問，1分真、9分假，是指哪1分真？柯文哲說，「我也不曉得欸，報導我沒有全部看，不過是這樣，有時候太多假的就不要看」。

▲柯文哲出席全台大眾走，15反顧向前走。（圖／記者周宸亘攝）