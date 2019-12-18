立委選舉號次抽籤出爐　現場出現2頭牛超吸睛

▲第一選區雲林縣立委候選人林富源抽中3號，並牽來兩頭牛，於地上置放無毒農產品，指將代表農民和環保、食安、生態議題帶進國會發聲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

下屆立委選舉號次抽籤18日舉行，雲林縣選委會今天辦理立委選舉號次抽簽，代表農民自許的無黨候選人林富源帶來兩頭牛，宣誓捍衛農民與環保進入國會；兩位民進黨候選人蘇治芬和劉建國都是第三順位抽簽，巧的是兩人都抽中二號，國民黨的張嘉郡和謝淑亞最先抽，其中張抽中一號，謝則四號。

▲藍、綠陣營支持者在場外壁壘分明，雙方你來我往高喊「凍蒜」，頗有尬場意味。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

一早8點半左右民進黨第二選區候選人劉建國的支持群眾進場，藍、綠陣營支持者在場外壁壘分明，雙方你來我往高喊「凍蒜」，頗有尬場意味，9點準時進行抽籤，第一選區國民黨張嘉郡率先抽中一號「籤王」，馬上拉開「「建設第一、服務第一」的捲軸字報，民進黨的蘇治芬由辦公室主任邱豐通代抽，抽中二號，無黨籍林富源抽中三號，台灣革命黨參選人李昭儀則是四號。

二選區國民黨謝淑亞先抽，抽中四號，也馬上拉開捲軸「4在必得」，民進黨劉建國抽中二號，代表喜樂島的輪椅候選人張永津抽中三號、無黨籍的彭新銘則抽中「簽王」一號；林富源抽完簽，牽來兩頭牛，並在地上置放無毒農產品，強調花生之亂顯現台灣的農業問題，農民永遠是受害的弱勢，國會不能沒有農民的聲音，他將代表農民和環保、食安、生態議題帶進國會發聲，保障所有台灣人。

抽籤結果：

第一選區1號國民黨張嘉郡、2號民進黨蘇治芬、3號無黨籍林富源、4號台灣革命黨李昭儀。

第二選區1號無黨籍彭新銘、2號民進黨劉建國、3號喜樂島聯盟張永津、4號國民黨謝淑亞。

▲第一選區雲林縣立委候選人國民黨張嘉郡率先抽中一號「籤王」，馬上拉開「「建設第一、服務第一」的捲軸字報。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第一選區雲林縣立委候選人李昭儀抽到4號。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第二選區雲林縣立委候選人彭新銘抽到1號籤王。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第二選區雲林縣立委候選人民進黨劉建國第三順位抽簽籤，與蘇治芬一樣都是二號。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第二選區雲林縣立委候選人喜樂島聯盟張永津抽中3號。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第二選區雲林縣立委候選人國民黨謝淑亞先抽，抽中四號，也馬上拉開捲軸「4在必得」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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