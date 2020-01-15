蒙古籍貨輪彰化外海船身傾斜　海巡出動海空緊急救出7船員

記者唐詠絮／台中報導

驚險萬分！海巡署第四巡防區下午2時接獲報案蒙古籍「星爵」號貨輪於彰化三豐外海19浬因機件故障，受巨大風浪影響導致船身傾斜進水，船上7名人員緊急發出求救訊號，海巡署立即開設緊急應變中心由署長陳國恩親自指揮，嘉義水上空軍救護隊黑鷹直升機扺達現場協助人員吊掛，進行海空聯合搜救，成功救援。

▲蒙古籍貨輪彰化外海船身傾斜，海空緊急救援救出7名船員。（圖／海巡署第四巡防區提供，以下同）

▲蒙古籍貨輪彰化外海機器故障，船身傾斜，7名船員受困。

海巡署第四巡防區指出，下午2時32分據報後，火速派遣台中海巡隊船艇PP-10022艇、PP10031艇及嘉義海巡隊PP-3559艇緊急馳援，同時向空勤總隊第二大隊第一隊申請空偵機及國軍黑鷹直升機進行海空聯合搜救。

▲海空緊急救援救出7名船員。

15時14分許，空偵機抵達「星爵」輪失事現場，船上7人均在甲板待援，1542偵防分署空勤吊掛分隊第二小隊成功吊掛1名船員，因側風過大，無法繼續吊掛救援，隨即指揮嘉義水上空軍救護隊黑鷹直升機扺達現場協助人員吊掛，剩餘6名船員由黑鷹直升機成功救援。

▲蒙古籍貨輪彰化外海機器故障，船身傾斜。（圖／海巡署第四巡防區）

海巡指出，後續由PP-10022艇於失事現場持續現場監控及海上警告標示，7名船員由空偵機及黑鷹直升機分別載往台中清泉崗及嘉義水上機場，後續將由移民署協助辦理船員入境查驗，並由船務公司進行安置事宜。

海巡署中部分署表示：「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育、海洋事務」為本署五大核心任務，籲請民眾，若發現不法或需海事服務，請利用海巡「118」免費報案電話或透過臺灣區漁業廣播電台通報，將立即前往處理。

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