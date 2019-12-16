喜樂島轟「總統府住一晚」成競選工具　文總：增加台灣能見度是必須堅持的事

▲「來去總統府住一晚」活動吸引各國網紅關注！圖為第5組入住的來賓，全球知名聾人旅遊部落客Calvin Young 和 Sabrina Walker。（圖／中華文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

由中華文化總會、交通部觀光局舉辦的「來去總統府住一晚」活動，今（16）日遭到喜樂島聯盟批評為濫用國家資源與稅金、巧立名目變向幫蔡英文總統選舉造勢；而文化總會媒體部主任湯佩儀對此表示，「友善包容的人情味，是台灣人民共同打造出的國家品牌，讓世界看見友善台灣、增加台灣在國際能見度，對每一位台灣人來說，是件美好且必須堅持的事。」

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▲「來去總統府住一晚」活動遭到喜樂島聯盟批評。（圖／中華文化總會提供）

喜樂島聯盟發言人張君瑜表示，「來去總統府住一晚」名義上是藉由知名網紅的高關注度、擴散性來行銷台灣、振興觀光，但網紅藉由入住台灣總統府得到了吸睛題材；總統則藉由國際級網紅的響亮名氣，加持了個人光環，「台灣觀光」則成了這兩者之外的附加價值。她認為，總體經費既然來自於人民稅金，焦點應放在台灣在地象徵，讓多數人民得益大於政黨、政治人物個人，避免利用國家公器為個人選局造勢的質疑。

針對喜樂島聯盟的說法，文化總會表示與觀光局所舉辦的「來去總統府住一晚」免費體驗活動，是藉此讓國際友人感受台灣的熱情與活力，成為台灣的「友善宣傳大使」，透過他們的體驗，將台灣民主自由的氛圍、友善多元的人文地理環境，介紹給國際，讓世界看見台灣。

文總媒體部主任湯佩儀表示，「來去總統府住一晚」在短短19天的報名時間，收到來自全世界33個國家地區，橫跨5大洲，總數達167組外國朋友的熱烈提案。文總更邀請社會觀察家詹偉雄老師、行腳作家吳鳳及知名旅遊部落客許傑，針對提案者在社群的影響力，自介提案影片的創意性，以及如何宣傳台灣等標準，評選出10組共來自11個國家之活動提案者。

湯佩儀說，「能在短時間內，讓橫跨5大洲的外國朋友，對台灣認識並產生興趣，且爭相提案，這是一個無法以金錢量化，完全是台灣人用友善多元的力量，投資國民外交最大的例證。」

湯佩儀也進一步說明，觀看已經參與本案的9組外國朋友分享中，便能清楚地看出幾項指標：1、國際網紅的自流量增加台灣能見度；2、深度走踏台灣，不只總統府住一晚；3、展現多元開放的文化包容性。他們對台灣民主、自由與奔放的活力，在亞洲首屈一指感到肯定，並對台灣美食與友善的氛圍感到驚艷。

她也表示，「德不孤，必有鄰，來去總統府住一晚能獲得國內外朋友的肯定，是台灣全民一起打造出以友善聞名的國家品牌形象成果。相信每一位台灣人會持續在自己的崗位，努力幫助台灣走向世界，讓世界看見台灣。」