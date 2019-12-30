枕邊男友「頸動脈血雨」噴醒她！無辜情侶遇割喉魔慘死　法醫曝：胃裡食物還在

圖、文／鏡週刊

洪國揚瘋狂殺人案無辜慘死的情侶黃文璇、黃泳憲，根據鑑識人員與法醫驗屍，研判係第一個遭到殺害的，而且凶嫌狠心割喉，血如泉湧，噴灑了整面牆，令人觸目心驚；雙方家屬不捨相愛的兩人同赴黃泉，當年1月17日，在鄉長見證下，辦了一場冥婚，靈堂寫著：「不能同年同月同日生，但願同年同月同日死」，令人看了心酸。

法醫高大成指出：「黃泳憲與黃文璇最先死的，這對情侶胃裡面的食物都還在，死亡時間應該是在凌晨1點多，而且兩人均無掙扎痕跡」。

經過與鑑識人員討論，高大成研判，洪嫌應該是先持刀砍黃泳憲的頭，但頭骨很硬，黃男夢中驚醒，他用另一把刀猛刺對方頸動脈，剎時鮮血猛噴，就像下雨一樣，淋得整面牆血跡斑斑，也淋濕了枕邊人黃文璇，女友醒來，還來不及反抗，同樣被洪國揚割破頸動脈，失血過多死亡，不太可能拖到凌晨6、7點還在掙扎

這對相愛的情侶死得如此之慘，雙方家屬整理遺物，在他們給對方的信件中，感受到小倆口互許終身的深情，因此，決定為他們辦一場冥婚；1月17日下午，台中殯儀館靈堂前貼滿二人交往期間的數十張照片，上面寫著「不能同年同月同日生，但願同年同月同日死」，令人看了心酸。

當時，黃泳憲二弟及黃文璇堂妹捧著兩人牌位，代表他倆完成相關儀式，從下聘、迎娶、跪拜，到雙方家長用印、證婚等，一切按陽世手續辦理。雙方家長強調，他們是以辦喜事的心情為女兒辦冥婚，黃文璇爸爸甚至託人從上海帶來訂製的婚紗禮服，他說：「女兒好愛漂亮」！

這場冥婚由時任台中縣潭子鄉長蕭隆澤證婚，婚禮進行約20分鐘，還演奏起殯儀館很少聽到的〈結婚進行曲〉，雙方家長紅著眼眶為沒緣相見的「女婿、媳婦」完婚，也算是了結這對新人的心願。

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