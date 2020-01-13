張亞中宣布參選國民黨主席！要「打掉重練」　喚回青年人信任





▲台大政治系教授張亞中。（圖／記者曾俊豪攝，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨2020在這次大選全面挫敗，各方檢討批判聲浪高漲，許多人將矛頭指到國民黨主席吳敦義身上，而吳敦義日前也宣布總辭，15日中常會決議是否准辭。面對國民黨主席可能要換人，之前拚國民黨內初選失利的台灣大學政治學系教授張亞中再度站出來，強調自己要參選國民黨主席。

張亞中13日發表參選黨主席宣言，「中華民國與中國國民黨已經退到懸崖邊緣。我真的很難過，我真的很憂心。首先，我要向所有的鋼鐵韓粉，也是那些含著淚水、手握國旗的中華民國粉，致上無限的敬意。這一場艱難的仗，我們一起努力過了！在我們如此熱情的努力下，為什麼又敗了，而且敗得如此淒慘！」

「朋友們！知道嗎？這一敗的後果將是什麼？」張亞中說，這一敗就是中華民國與國民黨已被逼到懸崖邊緣，「我們的命運是否像南宋最後一個皇帝一樣，被元朝的追兵追到了懸崖邊緣，前有大海，後有追兵，我們難道只能跳海？我們當然不願意，我們絕不屈服、我們必須力挽狂瀾、再整旗鼓、重新再起、絕地反攻！」

張亞中表示，國民黨大挫敗是多年以來的沉痾績弊所致，以往黨的所有領導者都該為此負責，「在這裡我要鄭重聲明，在黨與國家這個瀕臨滅亡的時刻，我宣布將爭取擔任中國國民黨主席，如果我擔任黨主席，我承諾要做如下三件事，以為本黨反攻的起點。」

張亞中提到，第一，要立刻重建整個黨的組織，「打掉重練！讓我們的黨成為一個有著年輕朝氣的政黨！」第二，要立刻重建黨與國家的論述，讓中華民國與中國國民黨能回復到那個屬於年輕人，為全民福祉，追求公義而奮鬥的黨；第三，要立刻與對岸開始談判一個不矮化國格，不自失立場的《創造兩岸和平備忘錄》，以喚回青年人對本黨的信任，重聚人心，贏回本黨的存在價值與尊嚴，贏回中華民國。

張亞中強調，「希望透過本黨的徹底重新改造，凝聚本黨現在潰散的人心。如果您不甘心這個國家就這樣沉亡，就請您與我開始做後續艱苦的努力吧！別再幻想還有靠山，也放棄對舊有勢力的依賴！道路在我們自己身上，我們的國家，我們的黨自己救！」

【張亞中參選宣言全文】

中華民國與中國國民黨已經退到懸崖邊緣。我真的很難過，我真的很憂心。

首先，我要向所有的鋼鐵韓粉，也是那些含著淚水、手握國旗的中華民國粉，致上無限的敬意。這一場艱難的仗，我們一起努力過了！

在我們如此熱情的努力下，為什麼又敗了，而且敗得如此淒慘！

朋友們！知道嗎？這一敗的後果將是什麼？

這一敗就是我們的中華民國與我們的黨，都已經被逼到懸崖邊緣！我們的命運是否像南宋最後一個皇帝一樣，被元朝的追兵追到了懸崖邊緣，前有大海，後有追兵，我們難道只能跳海？

我們當然不願意，我們絕不屈服、我們必須力挽狂瀾、再整旗鼓、重新再起、絕地反攻！

前幾年，我們的對手已經用黨產條例等手段，把我們的黨打得奄奄一息了！也用「中華民國台灣」把我們的國家偷天換日了！但是我們的黨，除了憤怒，除了一些無用的叫囂，我們又做了什麼？

坦白告訴各位，我們是該敗的，因為我們的黨很早就不在意黨的理念已經被淘空了，黨的理想已經蒼白了，我們這些庶民黨員只能白費力氣地用狂吼去作戰，權貴高層以為只要手牽手營造一下大團結，就可以僥倖贏得選票。我們的黨把希望寄託在英雄式的領導騰空出世，幻想著不用大力氣改革，一覺醒來，天下就可以太平。我們的黨做了一大堆虛工，噴了一大堆口水，就是不用腦袋去想，怎麼樣可以真的解決問題。

這樣的我們，如何能不敗？這樣的黨，這樣的藍軍，如何不潰不成軍？

我們看看！我們的黨這幾年組織的渙散，人才的凋零，黨的當權者仍然只會跟著對手的論述當應聲蟲。他們批評和平協議，我們就不敢要和平協議！他們不認同「中國」，我們就也不敢說我們「也是中國人」！他們要強行通過《反滲透法》，我們擋都不敢擋！我們不敢旗幟鮮明地表達自己應有的立場，以為只要媚俗、只要依靠「討厭民進黨」就可以贏得選舉。這樣的黨為什麼不敗？不敗，沒有天理啊！

現在，我們的國家與黨崩盤就在眼前，再多的憤怒、再多的眼淚也是沒有用的！唯一的辦法，就是開始真正做點有用的事！但，什麼事是有用的？

我們的黨今日的大挫敗是多年以來的沉痾績弊所致，以往黨的所有領導者都該為此負責。如果昔日黨的領導者還想為黨奉獻，不妨轉個心念，做黨的終身義工，為黨繼續努力吧！

國民黨需要有新的領導，一個真正有思想、有信仰、有力量的領導，而不是繼續只會喊喊口號的花拳繡腿，或者只會拾對手牙慧的應聲蟲！

在這裡我要鄭重聲明！在黨與國家這個瀕臨滅亡的時刻，我宣布將爭取擔任中國國民黨主席，如果我擔任黨主席，我承諾要做如下三件事，以為本黨反攻的起點：

第一、我要立刻重建整個黨的組織，打掉重練，讓我們的黨成為一個有著年輕朝氣的政黨！

第二、 我要立刻重建黨與國家的論述，讓中華民國與中國國民黨能回復到那個屬於年輕人，為全民福祉，追求公義而奮鬥的黨！

第三、 我要立刻與對岸開始談判一個不矮化國格，不自失立場的《創造兩岸和平備忘錄》，以喚回青年人對本黨的信任，重聚人心，贏回本黨的存在價值與尊嚴，贏回我們的中華民國！

民進黨的台獨分離主義立場無法為兩岸創造和平，會使兩岸關係永遠處於敵對，陷台灣於長期危險。本黨的優勢在於能為兩岸創造和平，而此更是本黨與民進黨的根本不同所在。失去此一優勢，本黨在台灣無立錐之地，更無存在的必要。

為了證明這點，我將儘快公佈我草擬，未來與中國共產黨尋求《創造兩岸和平備忘錄》的草案，作為本黨大論述的起點。對於本黨如何改造，我也早已經陸續公開發表過十餘篇重新改造的建言，並做好了完整的規劃。

各位朋友，我希望透過本黨的徹底重新改造，凝聚本黨現在潰散的人心。如果您不甘心這個國家就這樣沉亡，就請您與我開始做後續艱苦的努力吧！

別再幻想還有靠山，也放棄對舊有勢力的依賴！道路在我們自己身上，我們的國家，我們的黨自己救！

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