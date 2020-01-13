嗑火鍋放鳥外媒記者！秦慧珠批韓國瑜理由薄弱：太不應該了

▲秦慧珠認為韓國瑜放鳥外媒記者一事，太不應該。（圖／記者黃克翔攝）



記者邱茀濱／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前臨時取消國際記者會，隨後被拍到是和團隊去吃火鍋，儘管他事後解釋是因為團隊都沒吃飯，決定謝謝大家辛苦的幫忙，所以請大家吃飯。不過，國民黨議員秦慧珠也看不下去，認為去吃宵夜並沒有錯，「但放鳥國際記者會就太不應該了」。

「可以吃火鍋，不可以放鳥國際記者會。」秦慧珠13日晚間在臉書上發文砲轟，表示她曾經也落選過，當時的她和團隊沒有人吃的下飯，自己甚至難過好幾天都沒有食慾，不過她認為每個人或每個團隊的情況不盡相同，的確落選後也不必吃不下飯，「去吃宵夜火鍋無可厚非，但放鳥國際記者會就太不應該了」。

秦慧珠話鋒一轉，她認為韓的敗選致詞雖簡短，卻還不算差，但要和蔡英文在2012年的「敗選感言」比起來，就相去甚遠了。秦慧珠指出，雖然韓的致詞「符合他的風格」，但少了一些深度與厚度，更少了一些讓支持者與非支持者感動佩服的元素。

針對韓國瑜放鳥外媒的理由是「他已把自己的心聲、該講的講完」，但秦慧珠認為太薄弱，因為國際記者要問的、要知道的，絕對和支持者不同，更不是7、8分鐘就能說清楚的。

「下台的身影要漂亮」，秦慧珠感嘆，韓國瑜喪失了一次讓大家看見他「漂亮身影」的機會，他那隨興又任性的取消記者會，使他喪失了一次向國際媒體傳達理念、風度和深度的機會，更喪失了「國民黨總統候選人」受國際媒體重視和尊敬的機會。

▲韓國瑜大選落敗後，臨時取消國際記者會。（圖／記者林敬旻攝）



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