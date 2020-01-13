快訊／江啟臣宣布「辭中常委」！被點名接黨主席　他喊總辭：助韓挺過罷免

記者許力方／綜合報導

2020大選國民黨慘敗，立委江啟臣擊敗對手，成為藍營在台中市唯一連任席次，選後他隨即與青壯派一同站出來高喊「改革」，也被點名黨主席接班人選，與朱立倫、連勝文、蔣萬安並列其中。他13日晚間發文宣布，將辭去中常委職務，同時呼籲所有中常委14日一同總辭，協助韓國瑜挺過罷免危機。

江啟臣13日出動謝票，受訪時他表示，國民黨這次選舉失敗，並沒有進步，有部分優秀立委還因此吃下敗仗，未來在國會勢必將面臨更嚴峻的挑戰，民進黨仍穩坐過半優勢，繼續「一黨獨大」的全面執政狀態，在立法院持續以多數暴力方式通過法案。

江啟臣聲明全文：

在這兩日的謝票行程中，看到非常多的鄉親朋友仍然熱情地給予自己加油鼓勵，我相信社會大眾並沒有放棄國民黨，非常感謝這次還願意勇敢選擇我們的台灣人民！

這次的選舉結果顯示，台灣社會從2018年的「討厭民進黨」，在短短一年多的時間變成了「不信任國民黨」，造成這次有非常多的國民黨優秀人才競選失利，有許多符合社會期待的人才不能為人民服務，這是國民黨必須深刻反省的地方。

包括我自己在內的所有的黨內同志，都需要徹底檢討，為什麼國人不再信任國民黨？為什麼國民黨已經與時代脫節？唯有痛定思痛的改革，才能有再次奮起的機會！唯有讓國民黨徹底地脫胎換骨，才能再度的重拾社會大眾的信任！

檢討並非只是嘴巴說說，必須要拿出實際的行動，這次的敗選結果，是全體決策階層共同的責任，不只是黨主席，國民黨最高權力機構的中常會，同樣也該做出回應！

我們目前所需的，是檢討自己，而非檢討他人，所以我非常認同林為洲委員所提出的想法，我將宣布辭去中常委的職務，並呼籲所有的中常委明日一同總辭，同時組成臨時決策委員會。委員會成員應由本黨執政縣市的縣市首長、正副議長及立法院黨團推舉的一定比例代表所組成，並推舉代理主席，即刻進行國民黨的路線與權力結構的改革，並協助韓國瑜市長渡過罷韓危機。

除此之外，黨內一級主管應全面啟用具有民意敏銳度的青壯派優秀戰將，延續世代銜接工程，尤其是本次惜敗的李彥秀、柯志恩等一級戰將，讓國民黨未來可以由外而內、由下而上的全面啟動世代交替，改革中常會及黨內的決策機制，讓國民黨成為符合人民期待的政黨。

別忘了，每一張投給我們的選票，都代表一份責任、一份寄託，社會對國民黨仍然有所期望，我們要加倍努力，團結一致，一起愛我們的國家，愛我們的朋友，愛我們的家人，讓我們一起為國民黨、為台灣、為中華民國的未來繼續努力、繼續打拼！