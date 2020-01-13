捐30萬給公益團體　謝龍介：不會賴帳！坦言「現在誰當黨主席都沒希望」

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，國民黨沒有提出路線論述、如何解決世代問題，誰來當黨主席都不會有希望。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨2020在這次大選全面挫敗，各方檢討批判聲浪高漲，砲火猛烈，洪秀柱更指明吳敦義主席要為敗選負責，國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，現在討論誰當黨主席並沒有意義，國民黨沒有提出路線論述、如何解決世代問題，誰來當黨主席，這個黨都不會有希望！

台南市議員謝龍介挺韓國瑜不遺餘力，2019年他被列入國民黨不分區立委排名第15名時，曾表示不計個人得失，留在不分區名單，並全力輔選，且表明選後要立即投入國民黨主席選舉，但如今被問到要不要出來選黨主席，謝龍介回應說，黨主席吳敦義未辭職，就沒有選的問題，謝龍介強調，國民黨的存在就是要讓群眾追隨你、有希望，將來能取得政權，讓人民過幸福快樂的日子，更重要的是，黨的政權是否能維繫兩岸的和平，中華民國在國際間的尊嚴，捍衛主權不是用嘴巴講。

謝龍介表示，國民黨應該先提出路線問題，黨的路線是否已被否定？或是已不符合選票市場？中華民國可貴之處在於民主的核心價值，當民主核心價值以選票來做決定時，你的論述沒有選票市場，當然無法拿到政權，此時黨的論述及路線就要有所調整，這是黨首先要做的事。

謝龍介強調，再來就是世代的問題，十萬青年十萬軍、辛亥革命，都是年輕人，年輕人是和國民黨站在一起，國民黨也是年輕人創黨建立，為何現在年輕人離國民黨而去？這是國民黨目前應思考的問題，如何讓年輕人的熱血，願意投入國民黨。像民進黨在剛開始執政時，也並未重視年輕人，只是到了選舉的時候，巧妙地提出「危機感」，導致年輕人選擇民進黨，並非追隨民進黨；謝龍介強調「路線與世代問題」，是國民黨必須要去面對。

對於高雄市長韓國瑜要不要選選黨主席，謝龍介則說，韓國瑜市長並未提出要選黨主席，他現在的工作是要先將高雄市長的工作做好，韓國瑜也說得很清楚：「「快要過年了，治安很重要」。

針對罷韓問題，謝龍介認為，罷免是憲法賦予人民的權利，現在球是在中選會，應先解釋未滿1年，連署是否有效，如果無效但仍要罷免，那就重新連署；如果有效，就定投票日，就去面對，這是所有政治人物都要面對的人民權利。

謝龍介說，既然政治人物都必須直接面對人民的權利，但像人民直接公投通過，竟然可以用國會的暴力，修成與人民公投意志不符的法令，這就違背民主的核心價值，國民黨不會這麼做。

此外，謝龍介選前曾發祭品文，要請吃雞排一事，因有涉嫌賄選之虞，謝龍介已聲明不請吃雞排，改捐款做公益，但網路上還有網友要求他實現諾言，謝龍介表示，他會兌現承諾，他捐出30萬給公益團體，不會賴帳，網友很可愛，還在要求吃雞排，「雞排」的事早就GG了！

▲台南市議員蔡育輝表示，國民黨改革從黨主席辭職開始，不用經中常會同意。

落選的國民黨台南第一選區立委候選人蔡育輝表示，國民黨改革從黨主席辭職開始，不用經中常會同意。