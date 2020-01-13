半年前預言2020必敗！黃暐瀚曝2關鍵：國民黨派誰都會輸

▲黃暐瀚指出，他在去年6月就預測國民黨2020會輸。（圖／翻攝自黃暐瀚Youtube直播）



記者鄒鎮宇／台北報導

2020大選結束，總統蔡英文以817萬票大勝國民黨總統候選人韓國瑜267萬票。資深媒體人黃暐瀚表示，國民黨這次派誰都不會贏得選舉，原因在於年輕人對於「亡國感」的感觸大於「做不好」，且他早在至少6個月前就預測並給出建議，「韓國瑜不該出來選總統」。

黃暐瀚在臉書PO文表示，國民黨在2020大選不論派出韓國瑜、朱立倫或是郭台銘都不會贏，因為2019年的一國兩制台灣方案遇上反送中，讓認為九二共識就是一國兩制的年輕人考量「亡國感」後，不會選擇國民黨。

黃暐瀚透露，韓國瑜不論輸多少票，都是輸，且民進黨未來4年執政也可能讓年輕人及中間選民失望，「但對民進黨失望，不代表會轉投國民黨」，考量到台灣民眾黨主席柯文哲可能參選總統，未來不喜歡民進黨的年輕人將有第三種選擇。

▲黃暐瀚認為，國民黨2020輸在中間選民及年輕人的選票。（圖／記者翁進忠攝）



此外，黃暐瀚曾在大選前分析「30萬定輸贏」、「韓國瑜還是有可能贏」等言論，被PTT網友嗆預測不準。他反駁，早在2019年6月時他就公開說過，國民黨2020不會贏，「韓國瑜不該出來選總統」，讓他喊冤「換做別人，那叫『神預測』！到我身上，就變成『韓暐瀚，好了啦』」

最後，黃暐瀚感慨地說，為了選舉親友反目、世代對立，這次選完後日子還是要過下去，他比較在乎的是人跟人之間的「變質」，不要親友之間只剩下嘲諷、淚水跟仇，「一起加油吧～一切都是最好的安排」。