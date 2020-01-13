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新北擴大公費流感疫苗保護對象　侯友宜籲市民儘速施打過好年

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▲ 新北擴大公費流感疫苗保護對象 侯友宜呼籲市民儘速施打過好年。（圖／新北市衛生局提供）

▲ 新北擴大公費流感疫苗保護對象，侯友宜籲市民儘速施打過好年。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為因應流感流行期，新北市政府2020年1月1日起開放所有公費對象施打流感疫苗，市長侯友宜12日前往永和國小關心流感疫苗施打情形，慰勉醫療同仁，並呼籲符合公費資格的市民儘速施打，度過平安健康的農曆年節。

侯友宜表示，市府為擴大保護對象，另行採購疫苗，目前共備妥90萬2千劑疫苗，包括設籍本市中低收、低收入戶及身心障礙者，與本市國中小、高中職、五專教職員工、產後護理之家非醫事之工作人員、登記且實際從事的居家型托育保姆、警察局派出所人員及客運司機都符合公費接種資格。

▲ 新北擴大公費流感疫苗保護對象 侯友宜呼籲市民儘速施打過好年。（圖／新北市衛生局提供）

▲ 新北擴大公費流感疫苗保護對象。

疾管署11日預估，農曆年節為流感疫情最高峰期，對此市府嚴陣以待。侯市長12日特地到現場關心民眾施打情形，他說，打完疫苗約需2到3個禮拜才能得到最佳保護效果，呼籲符合公費而尚未施打的市民，趕快到衛生所或合約院所施打。

衛生局表示，新北市進入流感流行期，目前共累計81例流感併發重症病例，多為50歲以上，社區流行主要以A型病毒為主，與公費流感疫苗株相同，且接種疫苗是預防流感最有效的方式，如出現類流感症狀須盡快就醫，避免衍生併發重症風險。

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