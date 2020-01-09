▲ 2020顆創意彩繪燈籠海，金鼠年點亮新北燈會璀燦夜空。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2020年新北金鼠喜燈會」將於2月7日至3月1日在新北大都會公園盛大展開，為營造張燈結綵濃濃年味，今年首度舉辦彩繪燈籠比賽，邀請新北市彩繪燈籠達人及學生，發揮創意彩繪各地特色燈籠，吸引近4千位民眾報名，入選的2020件彩繪花燈作品將在燈會現場展出，讓美麗燈籠海點亮璀燦夜空。

民政局長柯慶忠表示，金鼠年彩繪燈籠比賽依「主題及完整性」、「原創與設計性」、「效果及技術性」等3項標準評選，經專業評審於近4000件作品中選出2020件美麗燈籠，得獎作品融合傳統特色及創意巧思，並結合在地人文特色，顯現鼠年意象及手作溫度，美麗燈籠海也預計將成為燈會的拍照打卡熱點。

▲ 金鼠年彩繪燈籠比賽評選，於近4000件作品中選出2020件美麗燈籠。

評審委員表示，此次參加作品展現多元豐沛的創作能量，各組別第一名的新店大豐國小學生，作品「老鼠吃大米」用純真筆觸描繪出生動活潑的老鼠造型，充滿童趣；國中組板橋光仁中學學生作品「12生肖遊新北」，以細膩手法呈現新北各地人文地景樣貌，並融入年節意象，充滿團聚歡樂氛圍；高中組中和南山中學學生的作品「夜來花火慶新年」，用畫筆彩繪出充滿歡樂的耶誕城，用色調合、色感層次十分豐富。

另外，在地達人作品也充分展現新北文化風情，鶯歌達人以鶯歌陶瓷青花瓷畫風，融入風格獨具的鼠年意象，展現傳統工藝之美；還有蘆洲達人以湧蓮寺觀世音菩薩及波若蜜多心經為主題的作品，莊嚴又典雅，相當具有古樸風華。綜觀此次得獎作品，主題均融入鼠年喜氣意象，並高度展現新北在地風情。

民政局表示，除入選的2020件作品將於新北金鼠喜燈會展出，現場並規劃手繪燈籠區，在燈會假日期間每日提供限量400顆素色燈籠，供民眾彩繪，歡迎爸爸媽媽屆時帶著小朋友，作伙遊逛新北金鼠喜燈會，並創作專屬的「家金鼠喜」燈籠。

「時間對我們來說完全沒用！」